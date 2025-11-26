北市公車右轉撞行人！老翁遭捲入車底命危送醫

救護車。廖瑞祥攝



台北市士林區今（11/26）日下午發生一起嚴重車禍，一輛行駛紅15R路線、往社子方向的公車於下午4時許行經中正路，準備右轉至延平北路五段時，竟與一名年約70歲老翁發生碰撞，衝擊力道之大，導致老翁當場被捲入車底，情況危急。

警消獲報後迅速抵達現場，動用破壞工具進行救援，在車底將老翁小心救出，然而傷者已無呼吸心跳，救護人員立即施作急救並將其緊急送往醫院搶救。詳細事故原因有待進一步釐清。

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝