北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷

屏東潮州一名男子帶著女童，深夜突然怒氣衝天砸鄰居鐵門，女童當場嚇傻！住戶被嚇到不敢回家，就怕女童安全有疑慮。警方表示尚未接獲報案，但已主動了解情形並通報社政單位介入。住戶推測事件可能與停車問題有關，因雙方都有車輛進出，門口若有車停放會造成不便。男子在女童面前情緒失控的暴力行為，恐怕會在其心中留下難以抹滅的陰影！

TVBS新聞網 ・ 14 小時前