北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導
公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。
《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
原文出處：快新聞／北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
北市公車自撞施工告示牌 三乘客受傷
台北市松江路交叉路口今天發生一輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀三傷，包含一名女乘客及兩名幼童，傷勢不重。公車駕駛酒測值為零，肇事原因待查。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 13 小時前
煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。中央社 ・ 13 小時前
新店客運643公車自撞施工告示牌緊急煞車 1大2小受傷送醫
台北市中山區今（8）天早上10點多發生公車自撞事故，一輛643路公車行經四平街和松江路口時，突然自撞路中的施工告示牌，駕駛緊急煞車，但仍造成車上的1名大人、2名小孩受傷，送醫急救後所幸意識都清楚，詳細台視新聞網 ・ 14 小時前
