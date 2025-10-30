北市公車士林自撞消防隊前分隔島 幸無人傷

社會中心／莊立誠 洪國凱 新北報導新北市泰山區一間自助洗衣店，週三傍晚驚傳爆炸起火。儘管火勢第一時間就被撲滅，但業者質疑是附近的美容業者，把大量裹滿精油的毛巾，丟到烘衣機裡，才導致意外發生。美容業者則喊冤，表示之前都沒有類似情況發生，懷疑是機器的問題。警消上午到店內鑑識，要進一步釐清！消防車大聲鳴笛，開進巷口，建築一樓不斷傳出濃濃黑煙。而起火的，竟然是一間洗衣店。店裡一片空蕩蕩，洗到一半的衣服，全都燒焦毀損，散發出刺鼻惡臭。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，可以看到滿地都是燒焦的毛巾，火災當下，也讓不少民眾全都嚇了一跳。」目擊者說，(有聽到)救護車，煙霧也有，應該是洗衣店應該是烘乾太多衣服，還是什麼原因吧。附近居民說，滿常來的，真的滿常，這邊的住戶好像都會(把衣服)拿下來烘。新北市泰山區一間自助洗衣機店驚傳爆炸。（圖／民視新聞）有民眾提著大包小包，準備來洗衣服，到了現場才發現失火停業。新北市泰山區，週三傍晚五點多，這間位在明志路二段上的自助洗衣機店，傳出爆炸聲響。雖然火勢在第一時間，就被大家拿滅火器撲滅。但業者事後發現，疑似是美容業者，把大量裹滿精油的毛巾來拿來洗，在烘衣過程引發爆炸意外！遭指控美容店業者說，以前我們在洗都沒有這問題，沒有塞滿(烘衣機)的問題啊，我們有先清洗過，也是在它那邊清洗的，會不會是它自己那邊(機器)散熱的部分，有狀況啊。理化老師張丕白表示，毛巾和精油本身是可燃物，最可疑的應該是精油，裡面的有機溶劑，它的燃點著火點比較低，所以就造成燃燒現象。新北市泰山區一間自助洗衣機店驚傳爆炸。（圖／民視新聞）這起火警，所幸沒有造成人員傷亡，但精油是否為事件導火線，還有待火調科調查釐清。原文出處：新北自助洗衣機店離奇爆炸 疑沾精油毛巾烘乾釀禍待警消釐清 更多民視新聞報導父漁船海上作業突爆炸起火 兒子見撞馳援8人獲救海上驚魂！基隆昇發財168號漁船爆炸起火 父子海上相救8人跳船路怒瞬間爆炸！員林鬧區自行車機車相撞 互罵互推雙雙掛彩提告

民視影音 ・ 2 小時前