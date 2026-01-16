北市公車女乘客情緒失控持美工刀 警強制送醫

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市北投區今天發生公車女乘客持刀事件，警方獲報到場處理，經大聲喝斥、壓制仍遭激烈反抗，隨即予以上銬帶下車管束，並強制送醫治療，全案將依刑法恐嚇罪等罪送辦。

台北市警察局北投分局長安派出所上午8時7分許接獲報案，稱中央北路二段有輛682公車發生持刀事件，立即派員到場處理。

經調查了解，30多歲女乘客上公車後便向駕駛聲稱自己錢包掉了，希望能協助載往警局報案，公車駕駛察覺這名女乘客情緒不穩、有異狀，現場先進行安撫，但女乘客竟突然拿出美工刀，車上乘客見狀立即報警。

隨後公車駕駛和消防人員先行將女乘客控制住，警方到場後大聲喝斥並上前壓制，但女乘客仍激烈反抗，員警才將她上銬並帶下車管束，隨後強制送醫治療。

據悉，女乘客目前待業中，家人獲知後也稱其平日並無異常狀況。

全案後續將依刑法恐嚇罪移請士林地檢署偵辦。北投分局呼籲，民眾若發現任何不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。（編輯：林恕暉）1150116