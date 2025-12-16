北市公車擦撞單車！ 七旬女騎士捲車底送醫不治
台北市中正區今（16）日晚間發生一起嚴重交通事故，一輛公車右轉時與一名騎乘自行車的婦人碰撞，造成婦人一度捲入車底受困，被救出時已無生命跡象，送醫搶救後不治。
當時公車行經忠孝西路一段，右轉重慶南路一段時，疑似因視線死角，與一名7旬婦人發生碰撞，造成婦人一度被捲入公車底，警消獲報到場將她救出時，已沒有呼吸心跳，立即將人送醫搶救，最終仍傷重不治。
警方調查，公車司機沒有酒駕，至於詳細肇事原因，還有待後續調查釐清。
北市公車與單車碰撞，女騎士捲車底送醫不治。圖／台視新聞
台北／綜合報導 責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
台南23歲女清潔員被撞死！男友目睹崩潰 賓士酒駕男遭檢聲押
台61線林口段北上3車連環撞 警消到場救援
剛計畫回老家養老...妻買菜遇毒駕喪命 夫等不到人請警協尋才知死訊
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 97
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 37
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 37
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 29
日系大軍吹起反攻號角？大改款 Toyota RAV4 明年 1/13 確認發表上市！
在歷經了電動車浪潮的洗禮、以及國產休旅對手配備戰的夾殺之後，Toyota 總代理和泰汽車於今日釋出震撼彈，確認全新第六代大改款 Toyota RAV4 將於明年（2026年）1 月 13 日，選定在高雄展覽館舉辦盛大的上市發表會。這不僅代表著這款連續多年蟬聯台灣進口休旅銷售冠軍的「神車」即將回歸戰場，更宣示了日系品牌在面對電車與歐系對手夾擊下，準備吹起最強力的反攻號角。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 5
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 513
【怎能不愛車】油電先上、三車型齊發 六代RAV4台灣發表倒數
五代RAV4在台灣市場幾乎清空，接棒主角也正式就位。和泰汽車已確認，第六代TOYOTA RAV4將於明年1月13日在台上市，象徵這款國民休旅正式邁入全新世代。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 7
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 36
2025 BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition 試駕：帥到爆還這麼有 CP 值？
成為BMW家族中最入門的轎車選項，主打年輕族群的2-Series Gran Coupé早已在今年上半推出第二代大改款，除了延續自家四門轎跑的帥氣與流線，入門即配有完整的M Sport與M Sport進階套件，在視覺與操控層面兼具的同時，搭配其189萬的建議售價...沒想到是更加實惠，更合理有價值！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
PEUGEOT認為方形方向盤是有意義的！全新Polygon 概念車預告下一代 208 超迷你車
法系品牌標緻（Peugeot）天馬行空的設計創意，經常打破設計常規，其來有自，而且作品總是教人驚奇不已，上周我們曾預報標緻將推出一台全新概念車Polygon，今日品牌正式公布Polygon完整的官方照和產品技術資訊，Polygon概念車證明了經標緻經久不衰的法設計國風格，還有出人意表的創新，Polygon裡外採用激進大膽的棱角設計。打開鷗翼式車車門，可以看到 Stellantis集團具代表性的創新設計，方形的方向盤。汽車日報 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
每人最高10萬元！勞保紓困貸款今日開跑 申請方式、資格一次看
為協助勞工度過農曆年前經濟困難，勞動部日前公告 115年勞工保險被保險人紓困貸款，自今（15）日起開始辦理，至115年1月2日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。Yahoo奇摩股市 ・ 1 週前 ・ 41
電動車退燒警訊！安永最新報告：半數民眾考慮購買燃油車
全球電動車發展出現轉折點。安永（EY）最新報告指出，受地緣政治與政策不確定性影響，消費者對電動車的購買意願明顯下滑，燃油車反而重新成為首選，美國川普政府擬取消 EV 補助更被視為關鍵變數。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢
[NOWnews今日新聞]隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1
Yamaha Cygnus XR預接單破5千張！勁戰155啟動交車威脅三陽與光陽？
Yamaha勁戰七代話題持續延燒。9月發表的Cygnus XR雖尚未交車，但根據台灣山葉資訊，勁戰155預購量已突破5,000台，而近日官方也表示即將進入交車階段，意味著12月份或許有機會直接壓過同級對手包含SYM Jet SL+ SuperC、Kymco RTS R 165等強敵，預計掀起2025年白牌速克達市場最激烈的戰局。地球黃金線 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
Jeep®重返台灣背後有什麼意義？ 美國車若零關稅就此暢行無阻？
如果關稅降低、甚至歸零，我們就能順利買到價錢合理的美國車？答案是「沒那麼簡單」。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款
愛玩車／豐田Century旗艦轎車 七年首度改款EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、礁溪溫泉燈花季、草莓季、溫泉季、落山風藝術季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
曾文溪旁藏製毒工廠! 嫌「無師自通」感冒藥煉出四級毒品
社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導台南曾文溪旁偏僻地區，出現製毒工廠，只有高職學歷的謝姓主嫌，無師自通，拿感冒藥提煉出四級毒品氯假麻黃鹼，再製成麻黃鹼成品，方便作為安非他命原料，警方循線逮捕謝姓主嫌和共犯兩人，現場查扣高達177公斤的氯假麻黃鹼，萬一流入市面，將可製成140公斤安非他命。「警方vs.製毒嫌犯。」警方來到製毒工廠攻堅，就在車庫發現謝姓主嫌，還有莊姓共犯，立刻喝令兩人放下手邊工作，盤查受檢。「警方vs.製毒嫌犯。」高達177公斤氯假麻黃鹼以及2公斤重的麻黃鹼成品 可製成140公斤安非他命市價1400萬（圖／民視新聞）就在台南市曾文溪附近，一處偏僻製毒工廠，被查獲高達177公斤氯假麻黃鹼，以及2公斤重的麻黃鹼成品，包括製作工具、儲存桶，都被整齊放在工廠裡頭，謝姓主嫌只有高職畢業，無師自通，透過感冒藥提煉出四級毒品氯假麻黃鹼，再製作成麻黃鹼成品，成了安非他命使用原料。刑事局偵三大隊第二隊隊長陳彥宇表示「經長期蒐證查出，以謝姓犯嫌為首的製毒集團，晝伏夜出形跡可疑，經查證屬實後遂報請，台灣台南地方檢察署指揮偵辦。」兩嫌學歷僅高中職 白天喬裝上班族晚上製毒（圖／民視新聞）兩人平時進出，喬裝成一般上班族，白天利用租賃小貨車，載送化學原料，半夜才進行毒品製造，光是查扣到重達177公斤氯假麻黃鹼，就可以製作出140公斤安非他命，市價超過1400萬，所幸警方即時破獲，才沒讓製毒原料，流入市面。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：曾文溪旁藏製毒工廠 嫌「無師自通」感冒藥煉出四級毒品 更多民視新聞報導吸毒後還開車遇警盤查 黑絲短裙「正妹」竟是男兒身遭送辦男扮女裝涉毒駕 警逮2人查獲依托咪酯煙彈無業男缺錢又染毒癮 潛六龜區公所行竊「冷風扇也不放過」民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話