北市公車擦撞單車！ 七旬女騎士捲車底送醫不治

台北市中正區今（16）日晚間發生一起嚴重交通事故，一輛公車右轉時與一名騎乘自行車的婦人碰撞，造成婦人一度捲入車底受困，被救出時已無生命跡象，送醫搶救後不治。

當時公車行經忠孝西路一段，右轉重慶南路一段時，疑似因視線死角，與一名7旬婦人發生碰撞，造成婦人一度被捲入公車底，警消獲報到場將她救出時，已沒有呼吸心跳，立即將人送醫搶救，最終仍傷重不治。

警方調查，公車司機沒有酒駕，至於詳細肇事原因，還有待後續調查釐清。

北市公車與單車碰撞，女騎士捲車底送醫不治。圖／台視新聞

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

