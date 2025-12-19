北市公車疑煞車失靈 停靠站4車追撞釀3傷

公車發生追撞，後擋風玻璃全碎。（圖／東森新聞）





台北市八德路與敦化北路路口，在下午1點40分左右，有四輛公車發生追撞，整起事件一共造成3名乘客受傷，初步調查，公車司機自稱是煞車失靈才釀禍。

公車車尾不斷冒出白煙，地上還殘留車殼碎片和燃燒灰燼。公車車尾因為煙塵不斷竄出，2名男子拿著滅火器，忙著滅火。

事發在19號中午1點40分左右，台北市八德路和敦化北路路口的公車專用道上，發生了一起4輛公車連環撞的事故。根據了解，因為最後面的公車煞不住車，才會猛然撞上前車，當下公車車尾迅速起火，接著又追撞上前方車輛，一輛推撞另一輛，造成4車連環撞的意外。這也造成最後方的公車上，3名乘客受了傷，幸好3人沒有生命危險。

警方獲報到場後，分別對4名公車司機進行酒測，皆沒有酒駕情事，至於詳細的事故原因，將由警方進一步釐清。

