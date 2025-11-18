北市公車缺司機曾獻瑩：加速推動自駕公車

台北市議員曾獻瑩昨（十八）日在議會質詢表示，北市公車司機從一一○年三千九百多人下降至一一三年三千六百多人，司機人數持續減少，脫班率逐年增加，申訴案件及陳案率也不斷上升。曾獻瑩強調，公車司機缺額高達三成，面對人力不足現象，台北必須加速推動自駕公車上路。北市交通局長謝銘鴻指出，市府將以二○二九年為努力目標。

針對長期存在超時司機問題，曾獻瑩指出，最新一期市區公車營運服務指標評鑑，仍有十家業者在超時司機項目拿到零分，這種情況多年來反覆出現。他強調，若是市府持續找不到人，超時司機就難以改善，相關問題便會不斷累積。

面對公車司機難以補足現實，曾獻瑩再次要求市府加速推動自駕公車，全球多國積極朝向自駕方向發展，在人力不易補足情況下，北市更應提前布局自駕公車。曾獻瑩指出，目前市府規劃北市科至捷運芝山站路段為最早可能上線自駕公車，預估二○二九年商轉，並進一步詢問這項規劃是否與輝達進駐北市科有關。

交通局長謝銘鴻回應，市府將以二○二九年為努力目標，並提到自駕車在技術與法令上仍有突破空間，中央目前正處理相關規範。他表示，一旦法令明確後，業者將更容易投入自駕公車。目前市府已與部分公車業者達成共識，由業者投入示範或營運，並將持續規劃進行。

曾獻瑩分享，上海、蘇州等地自駕公車營運數年，由安全員取代司機。曾獻瑩認為，交通局現在設定商轉目標，仍要再等三、四年才有進度，速度明顯偏慢。他建議多規劃一至兩條線路，以便累積更多的經驗。