北市公車自撞施工告示牌釀3輕傷 警：駕駛稱恍神
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北8日電）台北市松江路交叉路口今天發生1輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀3傷，包含1名女乘客及2名幼童，傷勢不重，肇事原因待查。
台北市消防局上午10時40分獲報，四平街和松江路交叉路口發生車禍意外，派員到場發現是1輛公車自撞路面施工告示牌，造成3人輕傷，包含1名女乘客及2名幼童在車內摔倒，救護員到場後把3人送醫。
轄區警方初步調查，洪姓公車司機案發前行駛在松江路的公車專用道，疑因恍神未發現前方路況，進而把公車車頭撞擊施工告示牌，導致車上3名乘客，包含1名女子及1名男童與1名女童摔倒受傷，洪男酒測值為零。
警方表示，肇事原因待調查釐清，呼籲駕駛行駛應注意前方狀況，遵守交通規則，維護交通安全。
台北市公共運輸處表示，已要求業者妥善協助傷者就醫，後續釐清事發過程後，再視有無違反公路法開罰。（編輯：張銘坤）1141108
