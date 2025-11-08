北市公車自撞施工告示牌 三乘客受傷

台北市松江路交叉路口今天發生一輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神，自撞路面施工告示牌，釀三傷，包含一名女乘客及兩名幼童，傷勢不重。公車駕駛酒測值為零，肇事原因待查。

台北市公共運輸處表示，已要求業者妥善協助傷者就醫，後續釐清事發過程後，再視有無違反公路法開罰。

台北市松江路四平街交叉路口發生公車自撞路面施工告示牌意外，釀三人輕傷，包含一名女乘客及兩名幼童在車內摔倒。警方初步調查駕駛自稱因恍神釀禍，車禍原因待查。（翻攝畫面／中央社）

台北市消防局上午10時40分獲報，四平街和松江路交叉路口發生車禍意外，派員到場發現是一輛公車自撞路面施工告示牌，造成三人輕傷，包含一名女乘客及兩名幼童在車內摔倒，救護員到場後把三人送醫。

廣告 廣告

警方初步調查，洪姓公車司機案發前行駛在松江路的公車專用道，疑因恍神未發現前方路況，進而把公車車頭撞擊施工告示牌，導致車上三名乘客，包含一名女子、一名男童與一名女童摔倒受傷，洪男酒測值為零。

警方表示，肇事原因待調查釐清，呼籲駕駛行駛應注意前方狀況，遵守交通規則，維護交通安全。

（責任主編：莊儱宇）