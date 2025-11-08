北市公車自撞施工告示牌 三乘客受傷
台北市松江路交叉路口今天發生一輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神，自撞路面施工告示牌，釀三傷，包含一名女乘客及兩名幼童，傷勢不重。公車駕駛酒測值為零，肇事原因待查。
台北市公共運輸處表示，已要求業者妥善協助傷者就醫，後續釐清事發過程後，再視有無違反公路法開罰。
台北市消防局上午10時40分獲報，四平街和松江路交叉路口發生車禍意外，派員到場發現是一輛公車自撞路面施工告示牌，造成三人輕傷，包含一名女乘客及兩名幼童在車內摔倒，救護員到場後把三人送醫。
警方初步調查，洪姓公車司機案發前行駛在松江路的公車專用道，疑因恍神未發現前方路況，進而把公車車頭撞擊施工告示牌，導致車上三名乘客，包含一名女子、一名男童與一名女童摔倒受傷，洪男酒測值為零。
警方表示，肇事原因待調查釐清，呼籲駕駛行駛應注意前方狀況，遵守交通規則，維護交通安全。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 13 小時前
煞車力道大！北市公車自撞施工告示牌 車上3乘客重摔急送醫
台北市中山區驚傳公車事故，8日上午10時40分，1部新店客運643路公車，行經四平街及松江路口時，因不明原因自撞施工告示牌，造成車上3名乘客受傷，司機見狀急忙報案；警消獲報後趕抵現場，隨即將44歲女子及6歲男童送往台大醫院救治，另名6歲女童則在友人陪同下就醫，3人皆意識清醒，經檢傷治療後並無大礙，至於詳細事故過程及原因，仍待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
丹麥祭15歲以下兒少社群禁令 授權家長評估13歲以上使用
丹麥政府宣布將禁止15歲以下兒童使用社群媒體，不過同時也授權家長在特定評估後允許13歲以上的孩童使用社群媒體，丹麥希望藉此向社群平台施壓，加強年齡管理，保護兒少的心理健康，不過如何落實執行恐怕仍是挑戰。公視新聞網 ・ 8 小時前
登山趣×關嶺酒柑心 白河椪柑節迎賓
記者陳佳伶∕白河報導 白河區公所八日舉辦「二０二五白河柑巴爹登山趣×關子嶺酒柑心」活…中華日報 ・ 5 小時前
看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫
台北市 / 綜合報導 台北市萬華區華中橋8日凌晨1點多，發生一起保母車翻車事故！一名孫姓駕駛載著5名友人，要前往新店，行經華中橋時，整輛車猛撞分隔島後失控翻覆，車頭全毀四輪朝天，幾乎成了一團廢鐵，車上6人分別骨折、擦挫傷。駕駛酒測值為0，車上也沒有違禁品，供稱是因為看手機導航分心釀禍。救護員與消防員，協力將傷者送上救護車，男子全身多處擦挫傷，不只他，車裡還有好幾名乘客，白色保母車翻覆，四輪朝天車頭全毀，車窗車門嚴重變形，連後車輪都快掉下來，整輛車幾乎成一團廢鐵，撞擊力道之大，車殼零件噴飛到對向車道，幾人的衣物鞋子也都遺留現場，事發就在今(8)日凌晨1點多，華中橋往台北市方向。當時29歲的孫姓駕駛，開車載5名友人，正準備要前往新店的朋友家休息，他供稱看手機導航時分心，不慎自撞分隔島，整輛車失控翻覆，造成車上6人骨折及擦挫傷。台北市警局萬華交通分隊小隊長黃明發說：「經警方到場了解，駕駛酒測值為0，車上未發現違禁品，駕駛稱其使用手機導航，未注意車前狀況，自撞翻車。」警方後續將肇事車輛，吊離現場，同時協助疏導交通，據了解這輛是知名日系車廠的，旗艦型七人座休旅車價值超過300萬，好友共乘一輛車，卻出了自撞車禍車損還很嚴重，所幸車內乘客均無大礙。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
伊甸攜手民間企業 助偏鄉孩子圓夢
伊甸基金會舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感恩童樂日」活動，邀請伊甸課輔班的孩子們走進碳佐麻里臺南新興園區，度過充滿歡笑的一天。活動安排孩子們於誠品生活臺南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，並前往「移動Fun樂園」盡國立教育廣播電台 ・ 5 小時前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 13 小時前
板橋耶誕城該廢？洪孟楷建議「這兩招」升級
[NOWnews今日新聞]綠委蘇巧慧將代表民進黨參選新北市長，她日前受訪提到，新北耶誕城已經舉辦14年，但卻造成板橋人大塞車，應該重新思考該活動。國民黨立委洪孟楷建議，新北市政府參考日本東京都廳的作法...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
不閃兵！男星三代人全在金門服役 段慧琳連唱5首軍歌讚揚
段慧琳Windy搭檔「外島特派員」小鹿在《Go Go Taiwan》最新一集前進金門烈嶼（小金門），兩人趁著當地芋頭季節盛產，不但挖芋頭、搓芋圓，還搭上最新推出的迷彩觀光電瓶車深度探訪戰地文化地標，一路從農田踩到坑道，從文化館唱到芋頭冰店，收穫滿滿也笑果連連。中時新聞網 ・ 11 小時前
影／工人遭撞飛「一秒消失鏡頭裡」撞擊瞬間曝
影／工人遭撞飛「一秒消失鏡頭裡」撞擊瞬間曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前
台7線宜蘭英士段落石砸車 所幸無人傷亡 (圖)
省道台7線90.7公里處（宜蘭縣大同鄉英士路段）8日疑因日前連日降雨，發生上邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，砸中1輛路過轎車，造成車身右側與後擋風玻璃受損，所幸無人傷亡；現場交通一度受阻，經清理後已恢復通行。中央社 ・ 13 小時前
梨山幸福巴士3小時直達市區 金馬女配角是常客
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市梨山幸福巴士環繞四大部落，梨山到市區只要3小時。以電影「哈勇家」獲金馬獎最佳女配角的林詹珍妹是巴士常客，她表示，梨山到市區直達車和走紅毯一樣，幸福一路相伴。中央社 ・ 13 小時前
(影)台灣豬回來了！賴清德大啖「滿漢全席」 籲全民守護豬農與防疫
[Newtalk新聞] 台中市近日爆發非洲豬瘟疫情，經過15天的禁運禁宰措施後，疫情並未擴大，市場也於6日起陸續解封，恢復供應新鮮溫體豬肉。總統賴清德今（8）日在臉書分享一段品嚐台灣豬肉美食的影片，向國人展現安心享用本土豬肉。 影片中，賴清德與幕僚一同介紹控肉飯、大腸麵線、肉圓、貢丸湯、黑白切等多道台灣傳統小吃，笑稱眼前這桌就像「滿漢全席」。他表示，這些熟悉的日常台灣味，全都使用台灣豬製作，並感謝豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友在防範非洲豬瘟期間的辛苦配合。 賴清德指出，從本週末起，市場已可購得各式新鮮本土豬肉，民眾可以安心享用各類台灣美食。他特別強調，非洲豬瘟只會感染豬，不會人傳人，呼籲民眾持續守護台灣豬，避免從國外寄回或攜帶任何違禁肉品。 總統同時提到，政府將全力防疫，也期待台灣豬肉能早日重返國際市場。他鼓勵全民以行動支持台灣豬，讓國產豬肉的品質與安全持續受到肯定。 賴清德最後以快問快答形式介紹自己最愛的豬肉美食，包括：肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥及豬血湯，向民眾展現台灣豬肉多樣化的應用與在地魅力。查看原文更多Newtalk新聞報導百業受豬瘟影響停業！黃馨慧新頭殼 ・ 11 小時前
驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫
警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守...CTWANT ・ 14 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
不到90萬也能開進口純電車！Hyundai Inster超殺價格登場
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV400-A、EV400-B與EV450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前
車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍
特斯拉車禍釀1死7傷！肇事駕駛竟是「第一次開電動車」，行車紀錄器畫面顯示，肇事車輛明顯偏離車道卻未煞車，直接撞上前方水泥車。租車業者表示，電動車最大差別在於「油門操作」，因此駕駛是否因不熟悉電門邏輯或疲勞駕駛，恐為釐清責任的關鍵。家屬則憂心忡忡地說，駕駛從未開過電動車，卻首次就挑戰長達300公里的長途旅程！TVBS新聞網 ・ 1 天前