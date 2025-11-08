北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救
即時中心／綜合報導
台北市上午發生公車自撞！中山區四平街和松江路的交叉路口，在今（8）日上午10時40分許發生公車自撞路面施工告示牌；現場一共有3名傷者，1名大人、2名孩童，皆意識清楚，現送往台大醫院急救。最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。
《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
原文出處：最新／北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救
