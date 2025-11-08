北市公車自撞路面施工告示牌釀3輕傷 (圖)

其他人也在看
啟動創業方程市 台北新創館×AI論壇亮相
台北市產業發展局昨（七）日宣布，十一月二十至二十二日MeetTaipei創新創業嘉年華期間，以「創業方程市－TaipeiOnTop」為主題設置「台北新創館」，並且舉行「AI無界·創新無限論壇」，分享創業成功並非偶然，而是政策×資源×產業×人才相乘的必然結果。北市產業局指出，今年度台北新創館以「智慧生活」、「永續健康」與「AI驅動」三大主題展區為核心，集結北市府獎補助與輔導計畫的優秀新創團隊，全面呈現新創應用與產業創新多元樣貌，更以生動的形式傳遞團隊創業歷程，期待藉由主題式策展與互動推廣，展現台北市創業生態的多樣性與蓬勃活力。十一月二十日將在MeetTaipei明日舞台舉辦「AI無界·創新無限論壇」，北市府產業局攜手與資誠（PwCTaiwan）合作，共同邀請產業界專家、創業 ...台灣新生報 ・ 1 天前
禁運禁宰解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投中繼市場豬肉攤商8日忙著切豬肉給消費者。中央社 ・ 16 小時前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 17 小時前
理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
NBC與福斯電視台（FOX）7日報導，聯邦調查局（FBI）聖地牙哥分局主導的多機構調查行動，日前逮捕19人；他們涉嫌專門...世界日報World Journal ・ 13 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 17 小時前
解禁第2日 新鮮豬肉熱銷 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，台北市北投區一家豬肉攤商在8日近中午時，新鮮豬肉已熱銷完畢，剩香腸品項。中央社 ・ 16 小時前
極光培育計畫》林蔚然亞錦賽初登場就摘金 看齊偶像羽生結弦傷病也能克服
極光冰場11歲小將林蔚然今年8月在亞洲花式滑冰錦標賽小齡男子個人賽、國際賽首戰就摘金，9月在全國花式滑冰錦標賽升級挑戰少年男子組也拿下金牌，他從髮型、戰袍都向2022年結束競技生涯、2屆冬季奧運金牌的偶像羽生結弦看齊，挑戰更多國際賽舞台。TSNA ・ 17 小時前
解禁第2日 民眾赴傳統市場採買豬肉 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除第2日，民眾8日趁著週末假日，在台北市北投中繼市場豬肉攤採買豬肉。中央社 ・ 16 小時前
婦人迷途 不知何處是家 文一警暖心助團圓
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局指南派出所日前接獲民眾報案，指稱在轄區公車站附近有一名疑似迷途的 […]民眾日報 ・ 1 天前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
北市大安區靈糧堂驚傳火警 招牌起火幸無人傷
台北市今（7）日發生一起火警，傍晚6時位於大安區和平東路二段上的靈糧堂，招牌突然起火，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，消防人員抵達時火勢已被現場人員及時撲滅，所幸未造成人員受困與傷亡，目前仍在現場逐層搜索排除，起火原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前
643路公車撞施工告示牌！ 乘客1大2小摔傷送醫
8號早上，台北市643路公車發生自撞事故！ 當時公車經過中山區的四平街和松江路口，公車道上正在施工，不過駕駛疑似恍神，撞上施工告示牌，車上乘客也因為緊急剎車，共有1名大人、2名6歲孩童摔倒受傷送醫，詳細肇事原因，有待警方調查釐清。 #643路公車#自撞#施工告示牌東森新聞影音 ・ 6 小時前
3千萬買翡翠金剛杵一摔就斷！ 惡徒300元假貨騙婦
新竹市 / 綜合報導 新竹發生一起高價詐騙案，一名75歲婦人因為平時喜歡收藏骨董字畫，被詐欺集團得知有出售變現的需求後，分別以節稅為由提供鑑定報告，讓婦人以3132萬元，購買131支翡翠金剛杵。但婦人買回去後發現，翡翠一摔就裂、驚覺受騙，經過檢警調查，號稱翡翠但其實都是劣質石材，價值只值約300元，目前主嫌已落網，還有一名同夥潛逃出境，全案也依詐欺罪移送偵辦。白衣男子和手挽提包的人，兩人面對面交談，男子邊說邊比手畫腳還一度聳肩，而他們疑似相約見面，一手交錢一手交提貨券，而要交易的就是...。墨綠色的石材，號稱是翡翠金剛杵，因為是佛教密宗的法器又是翡翠石材，要價不斐單支定價28.8萬元，但75歲婦人買回去後驚覺是一場騙局。花超過3000萬元買回一肚子氣，事件去年6月發生在新竹，這名婦人平時喜歡收藏骨董字畫，詐欺集團得知她有出售變現的需求後，安排通緝犯用假名接觸她，跟她說買昂貴藝術品能節稅，還提供假的鑑定報告，讓她掏空積蓄並抵押不動產，以3132萬元，買了131支翡翠金剛杵，沒想到買回來後一掉在桌上就斷裂，才意識到是假貨。檢警介入調查，發現當時詐團跟她說，每支定價28.8萬元，有給她折扣，但每支仍要價約23.9萬元，而實際上其實是劣質石材，每支定價約300元。新竹市埔頂派出所副所長曾國青說：「(婦人)事後發覺遭詐至本所報案，全案依詐欺罪嫌，移送台灣新竹地方檢察署偵辦。」主嫌齊姓男子，被員警拘提並遭羈押，判刑4年5個月，用假名的通緝犯，趁機搭機潛逃出境目前下落不明，還有一名楊姓同 夥 ，遭判2年10個月，雖然婦人有拿回部分錢財，但丈夫因此氣到中風，至於詐騙詳情及在逃嫌犯，員警仍持續追查。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
想 依托 當靠山 警方才是人民最好的倚托
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第二分局轄區位於臺北市中正區精華文教區域，人口結構以學子及社區居民為主。 […]民眾日報 ・ 1 天前
台北網紅嘉年華 今明信義香堤大道秀創意、行銷商圈
台北網紅嘉年華今（8日）起於信義區香提大道登場，共逾百位網紅、KOL，攜手北市商區知名店家、企業品牌，現場不僅有好吃好玩的快閃市集，還有網紅創作的與粉絲互動活動等。台北市副市長林奕華致詞表示，台北市一直是創新、文化與科技交融城市，也是新媒體與創意產業發展重要基地，隨網紅經濟的蓬勃發展，看見新一代影響自由時報 ・ 12 小時前
郭富城相隔30年再度訪高雄 演唱會開唱前先衝「這間店」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導香港天王郭富城今、明兩天將於高雄巨蛋舉行「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，前晚（6日）與工作團隊搭機抵達...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前