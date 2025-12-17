北市公車輾死單車女騎士！遭捲進車底奄奄一息 74歲死者身分曝光

記者林盈君／台北報導

16日晚間6時許，北市公車司機趙姓男子，駕駛公車沿重慶南路北往南方向，經過忠孝西路路口時，不慎與一輛腳踏車車相碰撞，74歲徐姓老婦遭捲進車底，緊急送醫搶救仍宣告不治，讓徐婦家屬悲痛不已。而警方調查死者身分，徐婦平時在北車附近的某補習班，擔任清潔員工，沒想到竟發生憾事。

北市公車輾死女騎士，死者身分曝光，為附近補習班擔任清潔工的74歲徐婦。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天晚間，趙男駕駛公車由重慶南路，開往忠孝西路路口，他待行人通過後、踩油門起步行駛，卻碰撞徐婦的腳踏車，徐婦當場被捲進車底。警消獲報後趕抵，將徐婦送往台大醫院，但未到院就傷重不治。而一開始，因徐婦身上無證明文件，因此遲遲查不到其身分。

警方之後調閱監視器畫面，回溯徐婦的往來動線，循線查出她在補習班擔任清潔工，這才得知其年紀與身分，隨即通知家屬來指認。警方表示，肇事公車駕駛趙男的酒測值為0，他供稱起步時未看到徐婦，詳細事發經過還要再釐清，訊後依過失致死罪嫌送辦。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

