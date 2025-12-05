北市公車追撞2車釀5傷！40歲女騎士恐需截肢 大都會客運：會負擔醫藥費
台北市大安區昨（12/4）晚驚傳公車連環追撞2汽機車！和平東路一段附近，54歲殷姓公車司機疑因未注意車前狀況，煞車不及，撞上前方一輛汽車及機車，事故造成5人受傷，其中40歲謝姓女機車騎士受傷最嚴重，右小腿恐有截肢風險。大都會客運表示，駕駛沒有不良或重大違規紀錄，事發前休假和工時都正常，後續將配合調查，並負擔傷者醫藥費用。
大安警分局今表示，4日晚間10時初獲報，和平東路一段、師大路附近發生1起車禍意外。經初步調查54歲殷男駕駛公車，疑未注意車前狀況，煞車不及，追撞前方準備起步的一輛汽車及機車。
警方表示，車禍造成40歲謝姓女機車騎士、51歲曹姓女汽車駕駛受傷，還有4名公車乘客身體出現多處疼痛，其中謝姓女機車騎士傷勢嚴重，緊急送往台大醫院時意識清楚，但身體有多處骨折，右小腿疑斷裂，開刀搶救，恐需截肢。
警方指出，經獲報後立即到場處置，啟動交通快打疏導車流，車禍發生2小時左右拖吊移除事故車輛，現場車流恢復正常。此次車禍造成公車、民汽機車三方皆有多處嚴重車損，公車車頭嚴重毀損、轎車後車箱也被撞爛。
據了解，肇事公車為大都會客運。警方表示，3名駕駛的駕籍均正常，公車司機及汽車女駕駛酒測值為零，而謝姓女機車騎士因傷重仍待檢測，已通知家屬到院，至於詳細事故原因仍待調查釐清。北市交通局也指，目前了解該駕駛沒有酒駕狀況，但將視詳細事故原因判斷是否依法開罰，並加強駕駛行為訓練。
根據《中央社》報導，大都會汽車客運公司總經理李建文受訪說明，肇事駕駛長在民國104年到職，沒有不良或重大違規紀錄，事發前的休假和工時也都正常，後續將配合警方調查，同時負擔傷者醫藥費用。
