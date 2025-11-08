北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市中山區今(8)日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。
警方調查，今日上午10時43分許，洪男駕駛公車沿松江路北往南第一車道(公車專用道)行駛，行經松江路156巷口時，車頭徑直撞向前方的施工告示牌。
強大撞擊力導致車上3名乘客因重心不穩摔倒受傷。中山分局獲報後立即派員前往處理，並對洪男實施酒測，酒測值為0。洪男自稱是因為一時恍神釀禍，警方持續釐清車禍原因。
中山分局呼籲駕駛人，行駛車輛時應隨時保持警覺，注意前方狀況，切勿疲勞駕駛或分心，並務必遵守交通規則，以維護所有用路人的交通安全。
