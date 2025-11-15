北市公車駕駛荒有解？加薪8千元見效 9月人力止跌回升

台北市公車長期面臨駕駛荒，台北市長蔣萬安15日出席優良公車駕駛頒獎典禮前，也被問到如何解決長期缺額問題。他表示，北市府多管齊下，包含他本人也親自到公車聯營管理委員會面對面跟各公車業者來談，除了日前替駕駛加薪8000元外，也持續改善工作環境跟條件、優化公車路線，今年9月起駕駛人力也已經開始止跌回升。

台北市長蔣萬安15日下午出席公車優良駕駛頒獎典禮，也被問到如何解決長期缺額問題。他表示，除了日前替駕駛加薪8000元外，也持續改善工作環境跟條件、優化公車路線，今年9月起駕駛人力也已經開始止跌回升。（丁上程攝）

針對解決公車駕駛缺額問題，蔣萬安15日表示，北市府多管齊下，除了日前他親自到公車聯營管理委員會面對面跟各公車業者來談，了解他們現在在第一線面對的問題，也藉由日前替駕駛加薪8000元，並且持續改善駕駛的工作環境跟條件，持續優化相關公車的路線等方式。

蔣萬安也提到，像今天這樣的優良駕駛表揚活動，也希望給予駕駛肯定，營造好的社會氛圍與環境，讓駕駛長能夠持續的投入在公車的行列。他直言，今年9月我們駕駛長的人力已經止跌回升，希望持續透過各方的努力，能夠讓這個環境越來越好。

現場記者則追問，幫公車駕駛加薪後是否會造成預算負擔，未來可能調漲公車票價？蔣萬安表示，今年才剛調整過運價，然後幫公車駕駛調薪，這個部分會持續觀察，北市府也會持續努力。

