北市公運處譴責童子瑋轉運站發暖暖包 童辦：事前有告知 林沛祥也發送多年

民進黨提名基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋近日在台北市府轉運站發送暖暖包，對此，北市公共運輸處23日晚間突發新聞稿表示「嚴正譴責」，並即刻要求各轉運站經營業者全面落實禁止各類政治宣傳。童子瑋辦公室則反擊，相關行動在發送前，均有請秘書與站務工作人員進行確認，在收到了「歡迎發送」的回覆後才進行，現場更未見勸導或驅趕行為。童辦更酸，立委林沛祥發送印製個人形象的文宣已歷經多年，懇請北市府說明審查標準，不要雙標。

基隆市長選戰近日開打，童子瑋除站路口外，日前更至市府轉運站發送暖暖包給通勤族，被社群上許多民眾「捕獲」貼上網熱議。

不過，北市公運處今晚發出新聞稿聲明指出，近日特定民意代表於市府轉運站內發放具個人政治形象之文宣、無視行政中立之行為，公運處表示嚴正譴責，並已即刻要求各轉運站經營業者全面落實禁止各類政治宣傳。

公運處強調，市府轉運站屬公共場域，必須恪遵行政中立、提供市民與旅客安全、便利之交通服務。任何可能涉及特定個人、政黨或政治立場之宣傳行為，均可能涉及違反公務人員行政中立法，不符公共空間使用初衷，更可能打擾通勤旅客、干擾轉運站作業秩序。公運處要求各轉運站業者落實把關，保障市民與旅客之權益。

公運處表示，場站此前曾接獲該民代所屬機構通知，將前來發放暖暖包慰問旅客，卻並未獲知此為個人形象文宣；針對此次違規事件，公運處要求各轉運站經營業者落實現場把關義務，若發現政治宣傳行為須立即制止並排除。

公運處最後重申，請各界政治人物自重，還給市民一個純粹、安全且不受干擾的公共交通空間。

據了解，公運處聲明通篇雖未提及童子瑋，但內文提及「暖暖包」，外界認為就是針對童子瑋而來，引起熱議。

針對公運處聲明，童子瑋進步基隆辦公室回應，對於台北市政府的反覆態度感到不解，遺憾台北市因擔憂基隆的同黨候選人選情，選擇成為「政治先禁」的雙標城市。

童子瑋辦公室表示，相關行動在發送前，為求不造成轉運站一線同仁困擾，發送前均有請祕書與站務工作人員進行確認，現場為求謹慎，更請祕書主動聯繫站務人員並拍攝文宣回報，在收到了歡迎發送的回覆後才進行相關行動，現場更未見勸導或驅趕行為。

童子瑋辦公室更酸，以同為基隆市民意代表的林沛祥為例，發送印製個人形象的文宣已是歷經多年的關心舉止，懇請台北市政府說明審查標準，是否在印製文宣的審查上有特殊規定，例如因缺漏國民黨黨徽才違反行政中立。

