北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩
為促進交通安全，北市府9月13日拆除公館圓環、填平公車專用地下道後改為正交路口，並提前於9月29日通車。雖然通車初期出現壅塞問題，但經北市交通局持續改善標線、號誌秒數後，10月7日起車流已與拆除前相當。此外，通車1個月內事故數與同期相比下降44.4％。多數駕駛表示視野變好，認為拆除圓環有助達成安全目標。
羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措施，車流已明顯改善。
北市交工處長張建華表示，9月30日是通車後首個上班日，上午7時至9時確實較壅塞，行駛速率與同期平均下降31％。但經改善後，除雨天行車速率較慢，羅斯福路、基隆路及福和橋等路段在晨峰及昏峰期間，車流、排隊長度和行駛速率大致與拆除前相當，尖峰時段車隊平均停等長度還比拆除前減少約30公尺。
張建華指出，在車禍事故部分，統計9月29日至10月28日，員警受理車輛事故10件，包括追撞4件、同向擦撞6件，比去年同期18件減少8件，降幅高達44.4％。
記者實地訪查發現，汽、機車駕駛幾乎都已熟悉新路線，行車動線穩定。常行經當地的陳姓計程車駕駛認為，拆掉圓環比較安全，一開始難免會塞車，但大家習慣後就比較順暢；黃姓女騎士表示，拆除圓環後的視野好很多，也不用擔心容易擦撞，比較安心。
交通局長謝銘鴻表示，市府評估拆除圓環是以民眾安全性為最大考量，減少事故的目標已初見成效，未來會持續調整標線、號誌時間及車道改善，讓羅斯福路、基隆路口可兼顧安全及順暢。
看更多 CTWANT 文章
長榮空服員考評標準大調整 全年病假17天績效仍可加分
薪資透明化助調漲 勞動部擬修法提高揭露門檻
一波濕冷來了！北部下週迎連3天雨彈 週日夜恐探19°C
其他人也在看
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 39 分鐘前
情侶飾品熱議榜出爐！ 「戒指」穩坐冠軍
觀察近一年網友針對「情侶飾品」的討論，「戒指」以壓倒性的聲量穩居冠軍寶座。戒指作為愛的承諾與連結的象徵，是許多情侶挑選對飾時的首選。客製化價值： 網友熱議，選擇銀質、玫瑰金或刻有專屬字樣的客製款對戒，不僅能展現獨特意義，客製過程本身也是一種「共同創造回憶」的方式，讓戒指更具紀念價值與情感溫度。意義延續： 有網友分享，情侶對戒的意義是「要一路戴到結婚」，使其成為愛情的長久見證。手鍊／手環象徵「守戀」，項鍊適合日常穿搭除了戒指，其他低調實用的飾品也廣受歡迎：手鍊/手環： 因「手鍊」諧音「守戀」，意味著守護戀情，常被作為戀人間的定情物。網友認為，手鍊或手環相較於對戒，「宣示意味」沒那麼強，更適合不愛高調放閃的情侶們。項鍊： 互送項鍊則有「把愛掛在心上」、「心繫彼此」的的寓意。不少人認為項鍊更能融入日常穿搭作為造型亮點，具紀念意義又不失時尚感。實用小物：情侶對錶與太陽眼鏡在實用型的情侶飾品中，有兩項產品獲得高度關注：情侶手錶： 同款或相近款式的情侶手錶，因其低調實用，能不著痕跡地放閃，在學生與上班族間都相當受歡迎。市面上品牌經常推出的對錶組合，也吸引許多網友分享開箱。太陽眼鏡： 尤其在夏季出遊台灣好新聞 ・ 43 分鐘前
新聞眼／誘捕詐團變烏龍 警方戰術制度全鬆散
台北市中山警方為誘捕詐團車手，動員五名便衣員警設伏，卻讓犯嫌在眼皮底下逃脫，「誘餌」三百萬元現金也被搶走，事實上，誘捕行...聯合新聞網 ・ 30 分鐘前
行人路口事故釀93死 不停讓舉發飆8.6萬件罰款破2.8億
1至7月行人路口事故 釀93死今年1月至8月警察機關舉發道路交通違規約1096.6萬件，前三名為違規停車、超速及不依規定轉彎，其中違停與不依規定轉彎分別較去年同期增加14％與25％。再以車種分析，汽車占58％、機車占39％，汽車違規以違停與超速占大宗、機車則是違停和闖紅燈。近...CTWANT ・ 48 分鐘前
壯壯應援多年被嗆下台…發文吐心聲惹粉心疼！
娛樂中心／翁莉婷報導啦啦隊女神壯壯（沈立心）擁有精緻小巧臉蛋，結實的健美身材被外界譽為「人間水蜜桃」。同時擔任樂天女孩及Formosa Sexy應援團團長的她，曾是南韓職業足球啦啦隊外援成員，日前還登上倫敦時裝週擠入國際時尚圈。近日她罕見在IG寫下長文抒發心情，讓粉絲感到相當心疼。民視 ・ 14 小時前
習高會台灣問題交鋒 日籲「維持兩岸關係良好」
大陸國家主席習近平昨天與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。高市早苗會後表示，向中方明確傳達「維持兩岸關係良好」對於區域穩...聯合新聞網 ・ 54 分鐘前
台股光輝10月大漲2,412點 單月指數創同期最佳、史上第二大漲點
台股昨（31）日在美中貿易戰稍歇下，台積電一度創歷史天價1,525元，加權指數盤中衝高至28,489點歷史次高，但最後一...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期
蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光看11月拉貨動能下降，但法人認為追單...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
吳怡農喊選台北市長！他預言：蔣萬安要輸了
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，有意參選者需於10月31日前繳交意願表，就在最後期限前夕，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨（30日）晚壓線宣布投入台北市長...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
觀光客變肥羊？台人遊韓頻遇「壞心店員」 他破解手法：比詐騙可惡
台灣人喜愛出國旅遊，其中「南韓」更是許多人心中的熱門首選地之一。不過，近日有網友指出，當地不少觀光熱區的便利商店員...聯合新聞網 ・ 54 分鐘前
川普讓出APEC「C位」 日加泰領袖搶見習近平
美國總統川普昨日（10/30）結束與中國國家主席習近平的雙邊會議後便離開南韓，未參加在慶州舉行的APEC峰會，讓習近平成為這場峰會的頭號人物。他今早在峰會上發表談話，強調維護多邊貿易體制的重要性。習近平這天也將會見日本、加拿大和泰國領袖。太報 ・ 18 小時前
順藥狂跌 法人評等下調、目標價227.5元
[NOWnews今日新聞]晟德集團旗下順藥日前公布，急性缺血性中風新藥LT3001臨床二期結果，市場不埋單，股價連日下跌，從22日的收盤價310元，下跌逾三成，更被在30日遭櫃買中心列入注意股。法人近...今日新聞NOWNEWS ・ 47 分鐘前
1屍2命！台中30多歲高血壓孕婦疑泡澡陷昏迷 送醫搶救不治
中市1名30多歲懷孕約2個月的女子，今天上在家中泡澡陷入昏迷，經消防局聞訊派員到場救護，女子已無呼吸心跳，經緊急送往中國附醫急救...聯合新聞網 ・ 11 小時前
台幣高利存款 年息衝15%
聯準會（Fed）再度降息1碼，且自從美國關稅事件引發全球貿易情勢緊張，民眾資金避險需求增加，各銀行也延長或加碼新台幣存款...聯合新聞網 ・ 32 分鐘前
新／北捷開了又倒退嚕！550名旅客被請下車 原因曝光：繼電器異常
台北捷運今（31）日19時許傳出板南線台北車站往昆陽方向載客後，往前行駛一小段距離又倒退回原站，車上的乘客也全被請下車，引起民眾錯愕。對此，北捷稍早證實，該列車疑似繼電器異常，目前已收回機廠詳查，影響550名旅客。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
最毒蔬果排行曝！含4種以上農藥恐致癌 「第1名」餐桌上很常見
美國有機農業組織日前對市面上常見的農產品進行抽驗，結果顯示部分蔬果樣本中含有四種或以上的農藥殘留。根據這些數據，列出了「最髒蔬果」的前12名，其中96%的樣本檢測出農藥殘留。這次排名中，菠菜位居榜首，成為飯桌上最需注意清洗的蔬菜之一。如果不仔細清洗就食用，可能會攝入多種農藥，增加乳癌、糖尿病等健康風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 21 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 20 小時前