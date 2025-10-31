北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩

北市府拆除公館圓環已滿1個月，自10月7日起車流已回穩與拆除前相當，事故數與同期相比更下降達44.4％。多數駕駛表示視野變好，認為拆除圓環有助於達成安全目標。（圖／中國時報徐佑昇攝）

為促進交通安全，北市府9月13日拆除公館圓環、填平公車專用地下道後改為正交路口，並提前於9月29日通車。雖然通車初期出現壅塞問題，但經北市交通局持續改善標線、號誌秒數後，10月7日起車流已與拆除前相當。此外，通車1個月內事故數與同期相比下降44.4％。多數駕駛表示視野變好，認為拆除圓環有助達成安全目標。

羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措施，車流已明顯改善。

北市交工處長張建華表示，9月30日是通車後首個上班日，上午7時至9時確實較壅塞，行駛速率與同期平均下降31％。但經改善後，除雨天行車速率較慢，羅斯福路、基隆路及福和橋等路段在晨峰及昏峰期間，車流、排隊長度和行駛速率大致與拆除前相當，尖峰時段車隊平均停等長度還比拆除前減少約30公尺。

張建華指出，在車禍事故部分，統計9月29日至10月28日，員警受理車輛事故10件，包括追撞4件、同向擦撞6件，比去年同期18件減少8件，降幅高達44.4％。

記者實地訪查發現，汽、機車駕駛幾乎都已熟悉新路線，行車動線穩定。常行經當地的陳姓計程車駕駛認為，拆掉圓環比較安全，一開始難免會塞車，但大家習慣後就比較順暢；黃姓女騎士表示，拆除圓環後的視野好很多，也不用擔心容易擦撞，比較安心。

交通局長謝銘鴻表示，市府評估拆除圓環是以民眾安全性為最大考量，減少事故的目標已初見成效，未來會持續調整標線、號誌時間及車道改善，讓羅斯福路、基隆路口可兼顧安全及順暢。

