北市公館圓環改善 事故下降44%

台北市長蔣萬安十四日赴議會針對都更與社宅進度、行人友善及公館圓環、捷運及城西路網、捷運故障原因及改善等議題，進行專案報告與質詢答覆。蔣萬安強調，行車安全永無終點，市府將秉持「安全第一、品質為本、服務至上」原則，讓市民持續享有安全、可靠、舒適的捷運服務。

蔣萬安指出，自「都更八箭」政策推出以來，全市都市更新案件報核量已達過去八年的二點三倍，年增幅超過四成，不僅連續創新高，更穩居全國第一。為因應都市發展變化，市府同步啟動全市更新地區通盤檢討，預計劃定九十三處更新地區，較一０七年的上一次檢討增加近五百八十五公頃，總量達一千二百四十公頃，回應老舊社區更迫切的更新需求。

談及行人安全與公館圓環改善，蔣萬安強調「安全沒有妥協空間」。公館圓環路口為北市七年來事故熱點之首，平均每四天即發生三件事故。後續將持續滾動式調整，包括行人分段穿越、轉角及車道優化、可變車道及號誌動態連鎖等。截至目前，羅斯福─基隆路口事故已下降百分之四十四，行車時間也恢復至改造前水準。

針對捷運當機情形，蔣萬安指出，極端氣候造成行車延誤增多，尤其文湖線在短時強降雨或雷擊期間故障頻仍。市府已要求捷運公司限期改善，並完成全線系統檢討，發現板南線以車門異物卡住為主，而文湖線則以列車推進電流開關故障比例偏高。市府並邀集專家提出七項改善建議，預計十二月底前完成。