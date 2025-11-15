北市共享車位剩1格 議員籲提誘因

為解決停車位不足問題，北市於民國106年起推出共享車位，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位供不特定人使用，但政策推行進度近乎停滯。圖為共享車位為示意圖。（本報資料照片）

為解決民眾車位不足的問題，台北市在民國106年推出「共享車位」，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位供不特定人使用，但民進黨議員顏若芳指出，共享車位8年來從600格降至1格，政策推行進度近乎停滯。交通局回應，會向合作媒合車位的民間業者了解經營的難處，並提供可行方法協助。

顏若芳表示，當初推動共享車位時，交通局與民間業者合作，媒合4處商辦大樓、釋出約600格停車位，上班族在下班後可空出停車位，解決附近民眾停車位不足的問題。

然而就「北市好停車」網站地圖資訊來看，目前共享車位僅有1處住宅大樓釋出的1格停車位，原先商辦大樓的600格車位都消失。顏若芳說，綜觀其他縣市的案例，高雄以「商辦為主、住宅為輔」的方向推動，迄今媒合約40處商辦或住宅；台中則在推行時釋出容積獎勵等誘因。

顏若芳建議，可以提出媒合業者定期評鑑或查核機制、祭出爭議管理標準作業流程和保險計畫、明確建立「公、商、住」大樓推行順序及誘因，也可以整合共享車位資訊，搭配會勘輔導升級社區安全設施，全面檢討現行計畫，提出實質誘因及政策目標。

停管處長劉瑞麟指出，目前共享車位多數已退出市場，不然就是無持續經營管理。交通局長謝銘鴻直言，這並非當初預計的理想情況，由於住宅因牽涉私有產權，推動共享車位較為困難，商辦還有洽談空間。

謝銘鴻表示，共享經濟是未來市場趨勢，如能將既有停車位做充分利用，就不一定要花錢蓋新停車場，會先向媒合業者了解經營困難的地方再給予協助。