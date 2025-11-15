北市共享車位政策8年僅剩1格 隱私與產權疑慮成最大阻力

北市於民國106年推出共享車位，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位供不特定人使用，解決老舊社區缺乏停車位的問題。（圖／中國時報張珈瑄攝）

為解決停車位不足問題，北市於民國106年推出共享車位，鼓勵商辦大樓及社區住宅釋出私有停車位供不特定人使用。民進黨議員顏若芳指出，共享車位8年來從600格降至1格，政策推行進度近乎停滯，應就安全隱私、配套措施、整合效益、業者品質等面向檢討，並提出實質誘因。北市交通局回應，會向合作媒合車位的民間業者了解經營的困難，並提供可行方法協助。

顏若芳表示，推動共享車位政策初期，與民間業者合作，媒合4處商辦大樓、釋出約600格停車位，上班族下班後空出停車位，解決老舊社區缺乏停車位的問題。然而就「北市好停車」網站地圖資訊來看，目前共享車位僅有1處住宅大樓釋出的1格停車位，原先商辦大樓的600格車位都消失。

顏若芳說，綜觀其他縣市的案例，高雄104年以「商辦為主、住宅為輔」的方向推動，迄今媒合約40處商辦或住宅；桃園今年7月啟動，但民間反應仍趨保守；台中則於108年推行並釋出容積獎勵等誘因。各縣市推行政策阻礙，不外乎住宅住戶擔憂安全隱私、配套措施缺乏導致權責歸屬不明、住宅車位產權分散整合效益低、政策推動未先以公有大樓為優先，另民間媒合業者服務品質缺乏監管，常造成車輛底盤刮傷、車頂撞傷等問題。

顏若芳建議，可以提出媒合業者定期評鑑或查核機制、祭出爭議管理標準作業流程和保險計畫、明確建立「公、商、住」大樓推行順序及誘因，也可以整合共享車位資訊實踐資訊透明化，另搭配會勘輔導升級社區安全設施，全面檢討現行計畫，並提出實質誘因及政策目標。

北市停管處長劉瑞麟指出，目前共享車位多數已退出市場，不然就是無持續經營管理；交通局長謝銘鴻說，這並非當初的理想情況，住宅因為牽涉私有產權較為困難，商辦還有洽談空間。共享經濟是未來市場趨勢，如能將既有停車位做充分利用，就不一定要花大錢蓋新停車場， 會先向媒合業者了解經營困難，再給予相關協助。

