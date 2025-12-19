北市兵役局慰問役男！炸雞飲料暖心赴高屏勞軍

臺北市政府兵役局長李治安18日代表市長蔣萬安，率慰問團赴高雄左營及屏東龍泉營區，探視正在服役的海軍艦艇兵及海軍陸戰隊臺北市籍役男。（台北市兵役局提供／丁上程台北傳真）

臺北市政府兵役局長李治安18日代表市長蔣萬安，率慰問團赴高雄左營及屏東龍泉營區，探視正在服役的海軍艦艇兵及海軍陸戰隊臺北市籍役男，向他們表達關懷與支持。

李治安在臺北市軍人服務站吳遠里站長陪同下，逐一慰勉役男，同時致贈海軍新兵訓練中心及海軍陸戰隊新兵訓練中心慰問金，感謝部隊幹部對北市籍役男的照顧與訓練，部隊也回贈感謝狀，現場氣氛溫馨感人。

李治安勉勵役男把握服役機會，鍛練身體、養成規律生活習慣，將軍旅經驗轉化為未來職場資產。本次慰問行程當中，慰問團特別準備青年喜愛的炸雞與飲料等速食餐點，為官兵加油打氣，並提醒訓練注意安全，如遇任何問題隨時可向兵役局或軍人服務站尋求協助。

李治安表示，北市府一直關心青年，蔣市長上任後推動「服務型政府」，成立青年局、提高生育獎勵、打造多元社會住宅，致力將臺北打造成永續共榮之都。最後，李治安鼓勵役男及官兵們一同響應「來台北有購嗨」抽獎活動，114年11月11日至115年3月8日期間，只要於北市店家單筆消費滿200元，即可獲抽獎序號，消費越多中獎機率越高。

