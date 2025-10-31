北市再上演雙帥對決？吳怡農暗酸蔣萬安施政表現：大家心裡都有數

記者劉秀敏／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農前往民進黨中央黨部遞表，爭取台北市長提名（圖／記者劉秀敏攝影）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日前往民進黨中央遞交「參選意願書」，表態爭取台北市長提名，若最終吳怡農順利出線，將繼2020年立委選戰後，再度與台北市長蔣萬安上演「雙帥對決」。對此，吳怡農表示，，與其談雙帥對決或其他的ㄧ些想像，最重要的還是回到市民朋友、每個家庭，過去三、四年，有沒有感受到生活變好？「這個我相信大家心裡都有數。」

吳怡農今日前往民進黨中央遞表，表態爭取台北市長提名，針對是否期待跟蔣萬安再度「雙帥對決」以及如何看待蔣萬安的施政表現，吳怡農表示，與其談雙帥對決或其他的ㄧ些想像，最重要的還是回到市民朋友、每個家庭，過去三、四年，有沒有感受到生活變好？「這個我相信大家心裡都有數。」

吳怡農直言，他可以做很多事情，可是最在乎的是有沒有成果。希望透過這場選戰，大家看到的，不只是不同的經驗、更具體的主張，還有很重要的是他的行動方案，要怎麼樣去達到所承諾的事，怎樣在上任的前三個月、前六個月在各個領域做出成績，這是他接下來在爭取提名的過程中，期待跟社會大眾一一說明的。

對於同黨立委王世堅表態全力相挺，是否可以「從從容容、游刃有餘」地贏下初選？吳怡農則說，不管是公開還是私下，非常感謝黨內夥伴們的支持跟相挺，而他覺得在過程中，最重要的是社會大眾的支持，因為那是最終核心、最重要的肯定，也相信在最後階段，選對會會以此做為最後的提名依據。

吳怡農強調，非常感謝每一個夥伴、每一個辦公室的支持，不過這次的選舉，他其實已經準備相當久的時間，也是他主動地提出，當然之前有跟許多好朋友說明他的想法、對台北市未來的規劃跟想像。這幾年來，他看到基層家庭每天所面臨的實際挑戰跟困難，這也是他為什麼要出來參選，也非常感謝有這麼多朋友們在這個階段就已經給他鼓勵跟支持。

至於外界認為欠缺地方民代歷練一事，吳怡農直言，每一個人有不同的經驗，並不是所有的「傳統政治經驗」都有助於一個人擔任一個好市長，如果認為傳統政治經驗就已足夠，那現在每個家庭不會存在這麼多問題，就是傳統政治沒有辦法解決問題，這也是為什麼需要更多活力、更多不同觀點，更多多元背景、不同經驗的人士來投入市政。但是，這不只是市長ㄧ個人而已，也包括整個團隊。所以，還是希望大家可以透過他的參選，看到參選的核心主軸，透過對教育的重視、對科技的擁抱、對安全的重視、看到台北市的未來可以不一樣。

此外，目前民進黨被點名參選台北市長的，還包括行政院副院長鄭麗君、前黨秘書長林右昌以及立委吳思瑤、王世堅，但均未遞出參選意願表。吳怡農則說，選對會提出這個程序，相信就是希望建立一個公平、公開、透明的競爭方式，而他所能控制的，就是盡一切的努力，以謙卑、積極的態度去爭取社會大眾的支持。當然，今天只是黨內申請的程序而已，不過對他來說，是對於台北市的未來、對於台灣的安全一個非常嚴肅的承諾，「所以，無論如何，我一定是堅持下去！」

