北市再度發送細胞簡訊！模擬無差別攻擊 蔣萬安明赴北車主持演練：民眾勿恐慌

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

因應「1229」北車無差別攻擊事件，為強化台北市重大治安事件的即時應變能力，市府與中央將於明（22）日在台北車站特定區實施高強度無差別攻擊實兵演練。台北市長蔣萬安今（21）日下午表示，這次演練將由他親自到場指揮，並整合中央、地方與民間多方力量，同步測試細胞簡訊系統，盼在最短時間內完成指揮調度，將衝擊降至最低，也提醒民眾若收到警示訊息無須恐慌。

蔣萬安提醒，「明天也會再次演練細胞簡訊的發送，所以民眾如果在周邊收到簡訊也不要恐慌，這是演練的一部分。」（圖／鄧宇婷攝）

媒體詢問，明天北車演練無差別攻擊，你會親自到場指揮嗎？蔣萬安出席「臺北市道路交通安全會報」前受訪回應，「明天我會親自到場，這次我會透過，包括四鐵一起參與演練，同時我們也結合包括四個地下街、威風商城、中央地方民間共同參與。」

蔣萬安進一步說明，明天具體演練就是模擬突發事件發生之後，如何以最快的速度整合，以及指揮、調度相關的人力資源、物資，將可能影響降到最低。他提醒，「所以明天我們也會再次演練細胞簡訊的發送，所以民眾如果在周邊收到簡訊也不要恐慌，這是演練的一部分。」

台北市政府也通知指出，市府將與交通部於115年1月22日（週四）14時至15時，共同辦理「台北車站特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練」。市府說明，本次演練目的在於提升民眾對細胞簡訊的熟悉度，並在重大災害或治安事件發生時，能即時引導避難疏散，達到實質保護效果。市府表示，此次作法比照日前捷運市政府站的實兵演練模式，將結合CBS細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，並已獲中央核定相關內容。

根據市府公布的演練簡訊內容，屆時民眾可能收到以下<CBS細胞簡訊內容>：「(中文)[演練][疏散避難]1月22日14:05於臺北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999」，發送範圍為臺北車站半徑1公里。市府再次強調，簡訊僅為演練用途，請民眾保持冷靜、配合演練。



