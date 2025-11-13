北市再添姐妹市 蔣萬安與巴士底市簽署締盟共同聲明





台北市長蔣萬安13日出席「台北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮」，致贈台北市市鑰予聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯，德魯總理則回贈裱框蠟染畫作。

蔣萬安致詞時，首先感謝德魯總理率團遠道而來，在這颱風剛掃過台灣的日子，令人頗有「風雨故人來」的感受，同時也感謝今天到場的外交使節團團長、聖文森及格瑞那丁柏安卓大使對台北市與巴士底市締結姊妹市的支持。台北市於去年5月與聖文森首都金石城締結姊妹市，未來本市與友邦首都都能友好合作，開啟新的篇章。

蔣萬安表示，中華民國和聖克里斯多福及尼維斯聯邦於1983年建交，雙方友誼已達42年，兩方首都的締盟是重要的里程碑，未來雙方在教育、文化、商業、觀光、智慧城市等領域都能進一步深化合作，增進兩市實質關係。

蔣萬安也提到，近年來，台北市跟聖克里斯多福及尼維斯有許多交流，德魯總理上任以來，十分重視教育跟青年健康發展，因此2023年臺北市曾捐贈50臺YouBike共享單車，提供給當地青年及國際觀光客環島使用。近三年的臺北燈節，聖克里斯多福及尼維斯也都熱情響應設置燈區。

蔣萬安接續說到，今年8月內湖仲夏音樂節，也有來自聖克里斯多福及尼維斯的舞蹈組曲表演，范東亞大使更親自加入民俗舞蹈演出，獲得滿座好評，也是位出色的舞者。

蔣萬安相信，未來台北市與巴士底市一定能在各市政領域有更多交流及合作空間。他也特別強調，台北市提供姊妹市的青年來台北學習中文獎學金、姊妹市藝術家進駐台北國際藝術村等計畫。他也誠摯歡迎巴士底市未來能踴躍參與台北市的這些活動及計畫，讓雙方有更多交流的機會。

