北市再花1.3億 優化18校跑道

士林國小採用深淺藍及穩重灰色系，視覺清新，與校園綠意相輝映，讓學生在慢跑時感受光影美學。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市教育局一日表示，重視運動場對學生體適能與心理健康的重要性，近年推動校園運動設施優化。一一四年完成十六所學校的改善，投入超過一億一千萬元，一一五年則編列十八校計一億三千萬元。透過色彩美學與材質創新，將傳統運動場轉變為安全且美觀的藝術空間，讓每一寸土地都成為激發學生活力的舞台。

此次優化工程強調「專業機能」與「舒適體驗」的結合，明溝改為「隱形線型溝」，提升排水效率並減少絆倒風險。選用高品質合成橡膠跑道，提供優異的彈性與減震效果，保護學生膝關節與踝關節，讓運動成為享受。

各校改善成果展現多元風貌。北一女中與士林國小採用深淺藍及穩重灰色系，視覺清新，與校園綠意相輝映，讓學生在慢跑時感受光影美學。福林國小與信義國小的球場色彩大膽，福林國小以紅、綠、藍幾何拼接，明確區分運動區域，充滿童趣；信義國小則在藍色球場中央漆上「ＸＩＮＹＩ」校名，增強學生的校園認同感。

另外，民生國中室內體育館則十分注重細節，木質地板在燈光下閃耀，提供專業競賽場地，營造沉靜專注的運動氛圍。

教育局指出，此次改善成果充分體現「環境即教育」的理念。跑道與球場不再只是水泥與膠皮的堆砌，而是融合了安全、專業、永續與美感的生活教育場域。透過線型溝的隱形防護與合成橡膠的溫潤腳感，優化後的運動空間顯著提升了校園環境質感，更讓師生對校園生活產生更深的歸屬感。