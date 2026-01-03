北市冷颼颼！社會局啟動夜間關懷 訪視守護街友

衛生福利部長石崇良偕同政務次長呂建德也於1月2日，與社會局長姚淑文及其街友服務團隊，共同前往台北車站等街友聚集地點，實地關心街友禦寒狀況，並致贈暖暖包等保暖物資。（台北市社會局提供）

近日北部地區氣溫明顯下降，台北市社會局啟動年度全市夜間關懷訪視行動，透過實地清查掌握街友人數與分布情形，並確認禦寒物資供應狀況，確保街友於低溫期間基本生活安全。衛生福利部長石崇良偕同政務次長呂建德也於1月2日，與社會局長姚淑文及其街友服務團隊，共同前往台北車站等街友聚集地點，實地關心街友禦寒狀況，並致贈暖暖包等保暖物資。

社會局長姚淑文表示，當每年首波鋒面來襲，12行政區社會福利服務中心就會依實際需求提供禦寒衣物、睡袋等相關物資。因近期低溫情形恐影響街友生活與身體健康，所以進一步加強夜間關懷訪視作業，並密切關注中央氣象署發布之低溫特報與掌握街友需求；倘台北市夜間氣溫降至12度以下，將於臺北車站、萬華區等街友聚集地點設置臨時避寒所，無任何入住條件，提供必要協助，避免街友因低溫導致身體不適或健康風險。

針對協助街友脫遊，社會局說明，每年約協助200名街友成功脫離街頭、重返社區生活，北市街友數量已逐年下降，但速度仍緩，主因為每年仍有近200名街友自鄰近縣市流入北市，占比例超過7成。

社會局呼籲，中央擴大補助各縣市地方政府拓展街友福利服務，避免因福利資源匯聚造成集中都會地帶；同時，為維護交通樞紐出入口秩序及公共空間整潔，呼籲各界善心人士及團體如有意捐贈物資或餐食，請事先與本市各區社會福利服務中心聯繫，或就近與所在地縣市政府合作，以促進資源妥善分配與有效運用。

