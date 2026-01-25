北市凌晨火警！ 53人急疏散 4人獲救嗆傷送醫
台北市 / 綜合報導
台北市大安區安和路二段，1棟19層高的大樓在凌晨4點多突然冒出火煙，起火點就在2樓的1間廚房。
警消獲報後立刻出動20輛消防車、近70人趕往現場。當時樓內還有不少民眾，消防緊急疏散53人，並從火場救出1男3女，其中最小為年僅2歲的小女童。所幸這4人僅受到吸入性嗆傷，送醫治療。這場火勢在半小時內就被撲滅，至於詳細起火原因還有待釐清。
更多華視新聞報導
台中民宅火警3人嗆傷 屋主與女兒送醫搶救
桃園倉庫大火！一旁護理之家疏散上百人 網拍夫妻失聯
1個月遇兩次火警！ 肉攤老闆娘「嗆傷」邊咳邊做生意
其他人也在看
頂加租金 北市終止補貼 議員：轉介弱勢合法租屋
300億元中央擴大租金補貼新制今年1月上路，不再提供補貼違章建築如頂樓加蓋屋型的承租人，北市都發局推出「台北輕鬆住、租金分級補」住宅租金加碼補貼政策，將於3月31日結束受理去年頂加租約申請，衝擊不少租頂加的經濟弱勢族群。北市議員認為違建不該享受任何政府福利，但建議市府須輔導住在頂加的低收入承租人轉租，或優先透過包租代管業者轉介適合物件。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《傳產》北市近六成住宅屋齡逾40年 這四區老屋交易占一半
【時報記者郭鴻慧台北報導】內政部不動產交易平台房屋稅籍住宅類平均屋齡顯示，2025年第三季台北市住宅平均屋齡為39年，屋齡超過40年占比更達到57.07%，將近六成。至於不同屋齡住宅交易情形，永慶房產集團統計台北市12行政區不同屋齡區間的交易占比，其中萬華區、士林區、大安區與松山區，屋齡超過40年住宅交易占比就超過50%。 萬華區2025年住宅交易，屋齡超過40年占比高達56%全市最高，士林區占比53.6%排名第二，大安區與松山區占比分別為52.3%與50.5%，屋齡40年以上老屋交易占比皆超過一半。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市萬華區、士林區、大安區與松山區都是台北市開發較早的區域，可建築土地稀缺，新屋供給相對緩慢，因此老屋、公寓量體較大。然而老屋、公寓周邊通常生活機能發展完善，加上老屋的房價優勢，讓屋齡40年以上住宅成為該地區的交易大宗。 相對於開發較早的區域，文山區及內湖區屋齡20至40年的住宅交易占比較高，交易占比分別為34.5%與34.9%。陳金萍分析，屋齡20至40年的住宅，通常在公設比、空間運用與價格穩定性上，往往最符合當前家庭生活與換屋族的需求，因此吸引文山區、時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
北市住宅平均39年！4行政區老屋交易皆破半數 大同、南港靠新屋翻轉
根據內政部數據顯示，台北市老屋問題日益嚴峻，截至2025年第3季，全市平均屋齡為39年，其中屋齡超過40年的老屋占比更逼近6成。房仲業者統計，萬華、士林、大安及松山等開發較早的區域，其屋齡超過40年的住宅交易占比均超過半數，專家分析，這些早期開發區因可建築土地稀缺，新屋供給速度遠跟不上需求，但在完善的生活機能與房價優勢支撐下，高齡公寓與老屋依然是當地市場的成交主力。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市萬華尋仇砍幫派幹部腳筋 2男重傷害未遂起訴
（中央社記者林長順台北26日電）幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町某停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首；北檢查出，徐男為乾爹報仇找王男犯案，今天依重傷害未遂罪嫌起訴2人。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 477則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 96則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 18則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 1則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3則留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常台灣好新聞 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
漢來飯店北中南三館迎新春 住房專案加碼年味活動、情人節專案同步推出
漢來飯店事業群積極搶攻農曆新年商機，集結旗下三大據點，台北漢來、漢來日月行館與高雄漢來，推出相關住房優惠與年味十足精彩活動。農曆大年初一的上午，三館將同時於大門前方安排舞龍舞獅，以鑼鼓喧天的祈福熱鬧氛圍與所有旅客共同迎接新年。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言