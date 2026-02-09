北市分租套房火警1人嗆傷 起火點女住戶與貓被帶回調查

北市中山區今上午一處分租套房發生火警，造成一人嗆傷送醫。翻攝畫面

台北市中山區今（9）日上午發生分租套房火警，中山北路二段巷內一棟公寓突冒濃煙，警消獲報趕抵灌救，火勢迅速撲滅，現場造成1名住戶遭濃煙嗆傷送醫，警方事後將涉案住戶帶回調查，釐清起火原因。

中山分局指出，中山二派出所於上午10時許接獲報案，指稱中山北路二段巷內一棟公寓發生火警，員警立即趕赴現場，配合消防人員進行搶救，同步實施交通管制與周邊警戒，確保救災動線順暢。

消防人員到場後迅速將火勢控制並撲滅，經清查發現屋內為分租套房形式，其中1名住戶因吸入濃煙感到不適，由救護人員送醫治療，所幸意識清楚，並無生命危險。

警方調查，起火房間由22歲林姓女子承租，疑似因上大夜班返家休息，睡著後不明原因打翻正在燃燒的香氛蠟燭，引燃周遭易燃物品，進而引發火警。警方已將林女與她愛貓帶回派出所調查，釐清詳細經過與責任歸屬。

中山分局表示，本案已造成公共危險並有人員受傷，後續將依公共危險罪嫌，報請台北地檢署偵辦。同時也提醒民眾，使用香氛蠟燭、線香或各類電器產品時，務必遵守「人離火熄」原則，隨時注意用火、用電安全，避免憾事發生。



