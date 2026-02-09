即時中心／張英傑報導

台北市刑警大隊成功偵破一個跨足多地、經營長達2年的販毒集團，該集團利用網路平台公開售賣大麻及多種新興毒品，並以「藏寶」方式將毒品分散藏匿於偏遠山區及公園；警方結合科技偵查資源，展開12波搜索行動，最終破獲該集團，逮捕16名集團主要成員，查扣市值逾億元的涉案毒品！

警方破獲跨台販毒集團 運用無人機與監視器同步攻堅，逮捕16名成員

警方指出，台北市政府警察局刑事警察大隊偵五隊日前接獲保大執行路檢勤務查獲毒品案件，隨即組成專案小組向上溯源偵辦，並報請台北地方檢察署指揮偵辦；案經分析相關資料，並結合網路情資、幣流分析，發現犯罪集團於網路公開販售大麻及各式新興毒品，將毒品分裝後，以「藏寶」埋包方式，藏匿於全台山區及偏僻公園；該集團運作期間長達2年，危害足跡遍及全台。

廣告 廣告

警方表示，為徹底瓦解此集團，刑警大隊動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器畫面，並配合「無人機隊」進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點；專案小組於偵查期間，發動12波同步搜索，執行勤務跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化及高雄等地，緝獲呂姓集團首腦、黑幫洪姓、錢姓成員、越南籍犯嫌5名及其他共犯，共計16人到案，成功瓦解販毒集團，重挫黑幫與外籍犯罪勢力毒品流通管道。

快新聞／北市刑大偵破全台最大埋包運毒集團 查扣逾億元毒品

警方攻堅逮人。（圖／民視新聞翻攝）

破獲大型毒品分裝工廠 查扣逾30公斤新興毒品 市值逾億元

接著，警方說明，本案查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）超過30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值超過一億餘元，顯示該集團毒品流通規模龐大，對社會治安危害甚鉅。

最後，警方指出，全案經台北地檢署偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例，起訴集團呂姓首腦（經法院裁定延長羈押）；警方未來將持續深化科技偵查量能，以系統性追查販毒網絡之來源與去向，並斷絕黑幫勾結外籍人士之販毒勢力，全力守護國人身心健康與社會安全。

原文出處：快新聞／北市刑大偵破全台最大埋包運毒集團 查扣逾億元毒品

更多民視新聞報導

最新／屏東警匪對峙！嫌犯「持手榴彈」站上屋頂雙方一度僵持

員警查緝製毒工廠 歹徒手持爆裂物對峙被制伏

屏東驚險警匪對峙! 嫌持爆裂物逃跑 警"封街逮人"

