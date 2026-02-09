北市刑大瓦解全台最大「埋包」運毒集團！主嫌姊弟和14共犯被逮

台北市刑警大隊破獲全台最大「埋包」運毒集團，主嫌為躲避警方追緝，指揮手下反覆「挖包、再埋包」，多將毒品埋藏在山區或偏僻公園，並提供座標、照片給買家，讓對方自行前往挖取，如同尋寶一般。警方查扣大量毒品，初估市值超過新台幣1億元。集團主嫌姊弟檔及14名共犯，被依毒品、組織犯罪條例起訴。

警方調查，呂姓主嫌赴越南批貨，透過海運走私來台，由2名越南籍移工負責接貨，再由另外3名越南籍移工將毒品埋藏於竹苗山區。之後集團再派人挖出毒品、分裝後再埋，層層轉手，直到經銷商、藥頭挖出分裝成小包，再埋放於公園死角或公廁後方，最後由買家根據提供的座標、照片自行前往挖取。

販毒集團將毒品埋在公園死角，再讓買家根據座標尋找「挖寶」。圖／台視新聞

警方最終在山區、公園及犯嫌住處等地，查扣古柯鹼200公克、迷幻蘑菇、俗稱「哈密瓜錠」的毒品超過5000包，以及大麻膏、大麻花30多公斤等20餘種毒品，市值逾新台幣1億元。

警方查扣多達20幾種新興毒品，初估市值超過1億多。圖／台視新聞

16名嫌犯被警方依毒品危害防制條例、組織犯罪危害條例起訴，是否還有其他共犯，專案小組還要繼續追。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

