北市刑大管理風暴！盧姓大隊長遭批用人失當 侯漢廷怒轟：不是霸凌就是洩密

【警政時報 徐煜勝/台北報導】台北市警界再掀震盪！日前在台北市議會警政衛生質詢中，議員侯漢廷砲火四射！再度點名北市刑大盧姓大隊長，痛批其長年施政紕漏、用人不當，導致北市刑大內部問題層出不窮，甚至讓「洩密、侵占、公器私用、霸凌下屬」等爭議案件不斷發生，形同讓基層員警在高壓與失序的人事環境下苦不堪言。

北市議員侯漢廷在議會質詢中，點出北市刑大內部人事問題。（記者徐煜勝翻攝）

侯漢廷指出，盧姓大隊長不僅替涉多項違紀爭議的甲姓警官辯護，甚至以「本人否認關說，所以一定沒有」的荒謬邏輯力挺該員，還任由外界散布「議員辦公室介入人事」的謠言，嚴重影響議會監督功能。他直言，盧大隊長長期偏袒特定屬下、打壓批判聲音的作風，已讓北市刑大管理文化全面失控。

更具體例證接連浮上檯面。侯漢廷揭露，多名隊長在盧大隊長任內陸續爆出重大爭議：

1.某原代理隊長連續代理3年後轉正，立即因「王大陸洩密案」遭撤職，凸顯刑大離譜人事空轉，遭疑刑大沒人才了嗎？！

2.另一名隊長因涉公積金侵占身敗名裂，卻仍在事前獲盧大隊長重用。

侯漢廷痛批：「北市刑大不是出事就是霸凌，不然就是洩密！盧大隊長到底用了什麼人？」他也質疑盧大隊長以「績效」及個人喜好作為派任考量，忽視品德與紀律，導致屬下問題不斷爆雷後才被迫調整，形同放任劣習在體系內蔓延。

事實上盧姓大隊長執掌北市刑大兵符以來下屬霸凌事件傳聞確實層出不窮，涉侵佔公積金之該隊長事前也遭爆出對隊上「小學生式管理」引發多名偵查小隊長逃難潮般請調其他分局！另名前任女隊長多次被控疑霸凌同仁，甚至引發女警情緒崩潰到分局頂樓「看風景」，嚴重衝擊員警身心健康。

最後，侯漢廷呼籲警政署與刑事局正視北市刑大長期存在的人事失靈問題，並冀望指派新任大隊長必須是「真正能善待屬下」的適任者，而非再讓不當管理文化在體系內循環重演。

事實上，現任刑事局詐欺犯罪預防中心張姓主任，過去在台南市刑大擔任大隊長時曾被捲入職場霸凌爭議，雖最終調查認定不成立，但當時仍因風波過大被火速撤換，顯見警界對「管理不當」相關疑慮極為敏感、也絕非小事。

因此，侯漢廷對北市刑大人事革新的呼籲絕非空穴來風，而是基於多年來層出不窮的人事亂象、霸凌爭議與紀律問題所做出的最基礎要求，也才能真正造福北市刑大。

