北市刑大警涉幫王大陸查閃兵役案主嫌個資 開庭稱誤傳不認洩密

藝人王大陸涉花錢找閃兵役案主嫌陳志明安排躲兵役，但陳男因其他案件遭逮、失聯，王大陸以為被詐騙，透過友人游男找時任台北市刑大警劉男查詢個資遭起訴。新北地方法院今天開庭，傳喚劉男出庭，劉男稱為了辦案才查個資，坦承以不實理由登入系統，但針對洩密部分不認罪，堅稱自己誤傳資料，並在發現後主動向長官報告，盼法官從輕量刑。全案將在4月22日宣判。

藝人王大陸透過友人找時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉姓男子（圖），查找閃兵役案主嫌陳志明個資，劉男等人被依違反個資法起訴，23日新北地方法院傳喚出庭。（中央社）

王大陸涉嫌花費新台幣360萬元找陳志明安排躲兵役，但陳志明因他案遭逮失聯，王大陸以為被詐騙，尋求友人游男及時任台北市警察局刑事警察大隊偵三隊代理隊長劉男協助，取得陳志明個資。新北檢日前依違反個資法、刑法偽造文書、洩密等罪起訴王大陸、劉男等人。

新北地方法院今天開庭審理，傳喚劉姓代理隊長出庭。他在庭上坦承當時以「協助北投分局偵辦洩密案」不實理由，登入警政系統查詢陳志明個資，但堅決否認洩密。

劉姓代理隊長表示，去年2月游男與王大陸來警局報案遭詐欺，他查出嫌犯陳志明資料後，拍下含有其個資的照片，欲傳給林姓小隊長，請他後續偵辦，卻因邊講話邊使用手機，分心誤傳給游男，自己卻沒發現。

劉男又稱，當時與游男、林姓小隊長都同在辦公室，若自己真有意洩漏個資給游男，不會挑同仁也在的場合，一定會被舉報。且利用警政系統查詢個資，會印有自己姓名的浮水印，他更不可能傳給一般民眾，讓把柄留在別人手上，強調自己是誤傳給游男。

檢察官質疑，劉男在傳送個資給游男後，還傳「沒給你漏氣」、「專業吧馬上找到人」等邀功訊息，顯見並非誤傳。劉男辯護律師表示，劉男只是在累積事業上的成就，且他傳送上述文字訊息時，未發現曾誤傳照片。

劉男庭末表示，他為幫王大陸偵辦詐欺案件，才查詢陳志明個資，確實因疏忽將資料誤傳給游男，但發現後主動向長官報告，盼法官給予機會、從輕量刑。全案將在4月22日宣判。