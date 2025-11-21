北市前派出所長收賄包庇詐團 判13年8月定讞

（中央社記者林長順台北21日電）前北市警局派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查個資、洩漏警方行動並收賄。高院依貪污等罪判計13年8月徒刑。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，未來將由檢方聲請定執行刑。

根據判決，葉育忻自民國109年11月起擔任台北市大同分局寧夏路派出所所長，結識從事詐欺犯行的杜承哲。杜承哲為得知相關詐欺集團人員的個人資料、通緝情形、員警個案處理情形、打擊詐欺專案行動等資料，於111年3月間起至112年4月10日止，委由葉育忻查詢，且要求葉育忻告知警政署打擊詐欺相關專案行動。

判決表示，葉育忻以自己的警用帳號，登入相關警用平台進行查詢，或佯以辦案所需，委請不知情的員警查詢，再將所查得資料交予杜承哲，使其得以充分掌握相關詐欺集團人員個資及調查資料；葉育忻也將警政署辦理的全國同步打擊詐欺專案行動期間及內容，傳送給杜承哲知悉，以利其有所防範。

杜承哲陸續交付賄賂，作為葉育忻洩漏資料的對價，自111年3月間起至11月間止，在寧夏路派出所停車場或辦公室內，陸續交付現金共計約新台幣200萬元，另購買價值220萬元的賓士車給葉育忻。

另外，杜承哲自111年12月8日起至112年4月10日將虛擬貨幣3萬3504顆USDT（即泰達幣）打幣至葉育忻所指定的劉姓女友人的虛擬貨幣錢包，後來出金轉為新台幣109萬4044元至劉女帳戶。

判決書指出，葉育忻另受杜承哲請託，於112年4月7日，在寧夏路派出所辦公室內，以電腦製作不實的「黃姓民眾涉嫌詐欺取財罪的台灣士林地方法院交保單」1 紙，並透過Telegram傳送給杜承哲。

士林地方法院依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處葉育忻12年6月徒刑、洗錢罪判刑1年、行使偽造公文書罪判刑1年2月；被控協助洗錢的劉姓女友人判刑1年；涉嫌行賄的杜承哲判刑2年8月，褫奪公權3年。

台灣高等法院審酌葉育忻二審審理時已坦認收賄，改判葉育忻犯貪污罪11年6月徒刑、洗錢罪判刑1年、行使偽造公文書罪判刑1年2月；劉姓女友人判刑10月，併科罰金新台幣10萬元；杜承哲判刑2年8月，褫奪公權3年。最高法院昨天駁回上訴定讞，未來將由檢察官聲請定執行刑。（編輯：黃世雅）1141121