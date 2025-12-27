北市副市長林奕華率團赴上海出席雙城論壇 將簽兩項MOU

雙城論壇27、28日在上海登場，台北市長蔣萬安因考量隨機攻擊事件後北市大型活動的維安部署，決定縮短行程當日往返，於明（28）日上午「快閃」出席主論壇；今（27）日上午由副市長林奕華率團先行出發。林奕華在桃機受訪時表示，將就兩市經驗進行交流，並簽署兩項合作備忘錄（MOU）。

林奕華表示，今明兩天的雙城論壇主題為「科技改變生活」，將簽署兩項合作備忘錄（MOU），分別聚焦於水資源治理及職能培訓交流。論壇期間還設有分論壇，討論科技醫療、軌道交通及樂齡健康等議題，並安排參訪上海捷運聯絡線、演唱會經濟及水治理相關設施，雖然僅兩天行程，但內容豐富，期望透過交流持續促進雙城互學共進。

林奕華補充，此次出訪共約120人，議會方面，包括議長戴錫欽及10位議員；市府方面，市長蔣萬安將於明日抵達，同行的還有秘書長、副秘書長，以及13位局處首長、相關同仁及學者專家，將透過主論壇與分論壇，雙方將在多元議題上分享經驗、互相學習，並探討如何為兩市人民創造更美好的未來願景。

責任編輯／蔡尚晉

