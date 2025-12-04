北市創新教材 嘉惠大馬師生

台北市首創新型態教材發布暨馬來西亞董總ＭＯＵ簽署記者會四日舉辦，同時將「台北酷課雲」的知名度與品牌影響力推向國際。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府教育局四日舉辦「台北市首創新型態教材發布暨馬來西亞董總ＭＯＵ簽署記者會」，正式發布全國首創「線上動畫影片＋紙本學習單＋ＡＩ輔助」新型態教材配套，實現「線上啟發、線下鞏固」的雙向互動學習模式，預計惠及馬來西亞當地約八萬名師生，象徵台北市數位教育成果獲得國際肯定，並充分展現台北市在ＡＩ教育與數位教材創新的領航角色。

教育局今年攜手均一平台教育基金會及台北市國民教育輔導團教師，開發對應酷課雲「國小五年級數學科」動畫學科影片的紙本學習單，共計八十份，每份學習單搭配十題素養導向練習題，展現ＡＩ融入自主學習創新應用。

廣告 廣告

教育局長湯志民表示，台北市一直走在教育創新的最前線，不僅是發表一套教材，而是開啟全新的學習模式，台北市的教育成果也不僅服務台灣師生，更能跨越國際，此次與董總合作特別感謝均一平台教育基金會協助促成，讓海外學子共享酷課雲優質且多元的學習資源。

教育局補充，一一四年新製二百支影片，包含國小六年級數學、國小自然、高中生物及高中地科，將陸續上架至「ＣＯＯＣ＋影音串流學習平台」及「台北酷課雲YouTube頻道」，目前累計總支數達二千二百零一支，總瀏覽人次超過一千一百萬。