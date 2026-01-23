北市力行國小打造GO Taiwan 校園成國際學習場域

北市力行國小推動國際教育，學生與日本、韓國及土耳其進行視訊與「文化箱」交流

學生示範如何用英語點餐

學生透過課程提升語言能力，也對在地品茶文化與生態保育有更深入的認識

國際學生入班分享，啟發學生開口說英語的動力

臺北市文山區力行國小以「GO Taiwan（Global Onward）」在地國際跨域校訂課程，營造校園成為「立足臺北、航向世界」的學習場域。學校串聯教育部國教署ELTA計畫、政治大學國際合作處及臺北市國際教育聯盟，於114學年度第一學期締造與歐亞非10國學伴「月月有交流」的紀錄，鼓勵學生在校內與ELTA外師及政大國際學生進行英語互動，並積極參與校外國際交流活動，以雙語保育、國際閱讀為課程主軸，實踐「全球學」所強調的國際溝通與在地實踐精神。

力行國小表示，計畫響應臺北市教育局推動的「臺北十大好學—全球學」教育願景，學校申請國教署ELTA計畫，邀請來自俄羅斯與肯亞的外籍教師駐校，並與政治大學國際合作處攜手舉辦超過40場次的「真人圖書館」，邀請法國、芬蘭、英國、德國、斯洛伐克等國際學生入班分享。透過多元且密集的交流，力行學生從一開始見到外國人會害羞、少開口，到現在能主動以英語向外籍教師或國際學生打招呼。學生們也逐漸發現，英語不再只是考試科目，而是認識世界的鑰匙，並因此更有自信地開口說英語。

力行國小指出，為讓每位學生都能參與國際課程，師生發揮創意，以在地「鐵觀音茶文化」作為國際交流亮點，透過臺北市國際教育聯盟的牽線，與日本、韓國及土耳其學生進行視訊與「文化箱」交流。課程依年級規劃不同主題：三年級學生分享自己喜愛學校的原因；四年級學生拍攝影片，示範如何以英語點珍珠奶茶，並介紹「力行娃娃遊臺灣」；五年級學生暢談臺、日、韓流行文化；六年級學生則整理文山在地特色進行完整介紹。透過跨國交流，學生不僅提升語言能力，也對在地品茶文化與生態保育有更深入的認識，進而建立深厚的文化認同與自信。

力行國小校長徐家莆強調，「越在地，越國際」，透過「GO Taiwan」校訂特色課程，學校致力培育兼具「雙語國際」與「生態行動」素養的全球公民，讓孩子具備迎向未來的真實競爭力。