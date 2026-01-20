北市力行國小新建活動中心上梁 打造多元學習空間

臺北市文山區力行國小活動中心新建工程舉行上梁典禮

力行國小表示，工程在113年3月動工，師生期盼的「懸浮的盒子」已初見雛形

力行國小新建活動中心包含幼兒園教室、游泳池、綜合球場及辦公空間等設施

臺北市文山區力行國小活動中心新建工程舉行上梁典禮，校方表示，整棟建築規劃為地上5層、地下1層鋼構與鋼筋混凝土構造，設施包含幼兒園教室、游泳池、綜合球場及辦公空間等多元設施，預計在116年竣工。

臺北市工務局表示，力行國小過往因校地狹小，學生缺乏室內活動及半戶外活動空間，因此臺北市政府推動活動中心新建計畫。新的活動中心空間規劃配置包含活動中心、球場、游泳池、活動平臺、幼兒園教室及停車空間，提供學生集會、活動、運動與幼兒園新教學空間，增加多元學習互動交流場域，提供學生更優質的學習空間。

力行國小說明，未來也配合新建工程辦理校園周邊景觀人行道更新工程，改善既有空間動線，整合既有人行道高低差。同時也利用景觀植栽設計，減緩校園圍牆的空間壓迫感，創造友善邊界及休憩空間，提供學生與居民安全通行、舒適友善的人行環境，並開放校園，與社區民眾共享教育資源。