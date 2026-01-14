北市加碼公立行政教師獎金 校長最高每月3000元

（中央社記者陳昱婷、楊淑閔台北14日電）繼教育部增給教師行政工作獎金，台北市長蔣萬安宣布，將加碼公立中小學校長每月3000元、處室主任2000元、組長1000元獎金，回溯至去年9月生效。

台北市政府昨天上午舉行市政會議，與會人士轉述，蔣萬安在會議最後裁示，將實質提升公立中、小學及特教學校的兼任行政教師獎金，達到「行政穩、教學優、待遇增、人才留」目標。

蔣萬安說，教育是百年大計，因此在參考教育部日前宣布的提高教師待遇措施後，台北市將採行預算規模最高的方案，在教育部方案上，依照職務責任輕重額外再有感加碼，做到最好、做到位，給予兼任行政的教師最大的支持。

蔣萬安宣布，加發台北市公立中、小學兼任行政工作的教師獎金，校長每月新台幣3000元、處室主任每月2000元、組長每月1000元，並比照教育部方案，追溯至去年9月生效。

他說，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感地提高兼任行政教師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有尊嚴及回報，並讓資深有經驗的老師願意留在行政體系傳承，才是穩定校園發展的長久之計。

蔣萬安指示教育局，即刻將調整金額函報教育部轉行政院核定，並盡快讓這項政策上路，讓所有校長、主任及組長都能感受到市府是有溫度、有肩膀且真正重視教育專業的團隊。

教育局表示，此次行政工作獎金加碼方案是針對公立中小學兼任行政教師，在教育部原訂每月1000至2000元的基礎上，依照不同職務責任輕重進行階梯式加碼，預計嘉惠4313名兼任行政教師。（編輯：蕭博文）1150114