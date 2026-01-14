北市加碼教師行政獎金 高市教育局：1/8早宣布加碼

〔記者黃良傑／高雄報導〕台北市長蔣萬安今再宣布公立中小學(含特教學校)兼任行政教師獎金，在教育部核發的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，追溯自去年(2025)年9月起。

高雄市長陳其邁早於1月8日宣布自115學年度起公立國中、小學營養午餐將全面免費的同時，也同步宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列1.4億元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5800萬元。

此外，因應教育部導師費增加，陳其邁也同步宣布加碼學校教師行政工作獎金，配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

