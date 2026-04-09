北市加碼租金補貼 青年育兒家庭可申請

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臺北市推出115年度「臺北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」新制(北市都發局提供)

為協助青年和婚育家庭在臺北市扎根，臺北市都市發展局針對在臺北市一般租屋市場租屋的「單身青年」、「已婚青年家庭」與「育兒家庭」，除了申請中央「300億元擴大租金補貼專案」外，再推出「臺北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」，支持青年及婚育家庭在臺北市安居。

臺北市都市發展局業務科專員黃盟傑表示，考量青年在臺北市起步艱辛，北市府新制除中央補貼外再加碼，讓設籍及租屋臺北市的未滿40歲「單身青年」族群，除了獲得中央租金補貼每月3,600元的租金補貼，臺北市每月再加碼補貼1,000元，實質減輕租屋壓力。此外，符合已婚青年家庭資格，也於獲得中央每月7,500元租金補貼額度後，每月再加碼補貼2,500元；另針對育有0至12歲子女的「育兒家庭」，育有1名子女，每月加碼補貼1,000元，且補貼子女數無上限，讓多寶家庭在臺北安居，留住幸福在臺北。

臺北市都市發展局補充，115年度「臺北幸福租-民間租屋租金加碼補貼」，即日起到116年3月31受理申請，民眾可至「臺北市租金補貼網」線上申辦；如採郵寄申辦者，可至都發局南門辦公室或北市各區公所免費索取申請書，填妥後掛號郵寄至都發局南門辦公室。民眾也可攜帶身分證件親自前往都發局南門辦公室現場辦理。相關資訊可上臺北市都市發展局官網查詢。