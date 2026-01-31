北市動物之家鼠患曝！環境現隱憂 議員批「破窗效應」
即時中心／林韋慈報導
近期台北市大安區一名老翁因感染漢他病毒死亡，家周遭捕獲老鼠並驗出陽性，引發社會對鼠患的關注。民眾黨台北市議員陳宥丞昨（30）日指出，位於內湖的動物之家也存在鼠患問題，遛狗區曾發現狗咬死的老鼠屍體，且有志工投訴遭老鼠咬傷。對此，北市動保處表示，將全面改用金屬飼料桶，並增設捕鼠籠加強防治。
陳宥丞表示，動物之家原本應為毛小孩等待新家的安全場所，但長期環境髒亂、鼠患肆虐，老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區出現被狗咬死的老鼠屍體，不僅讓有意認養的民眾退縮，也造成志工受傷，影響收容量能。他指出，這是典型「破窗效應」，環境失序會傳遞「沒人管」訊號，加速環境惡化。
質詢時他也提到除蚤的藥物是多久點一次？台北市動保處回答，一年全部點一次，陳宥丞則表示，實際上應該要一個月一次，是不是因為「藥劑不夠，人力不足？」動保處處長陳英豪表示，其中之一個原因是。
對於鼠患問題，北市動保處回應，動物之家中繼園區鄰近垃圾處理場，鼠患難以完全根除。但從2024年起，已設置100組捕鼠器進行物理捕鼠，定期巡檢並更新飼料，餵食後立即清理環境，以減少老鼠食物來源。同時，在飼料儲藏區及鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠，並全面改為金屬飼料桶以防鼠害。
此外，動保處強調，去年11月，所有收容犬隻已完成寄生蟲預防投藥，並針對感染症狀犬隻加強藥物管理，以保障動物健康。而目前新建動物之家預計於2027年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放將會有完整規劃。
原文出處：快新聞／北市動物之家鼠患曝！環境現隱憂 議員批「破窗效應」
更多民視新聞報導
311大地震15週年 日本感謝台灣長年相挺
台中母疑輕生釀2幼子喪命 盧秀燕下令協助：請外界勿做任何揣測
最新／用路人注意！國1大雅交流道5車連撞 車流回堵1公里
其他人也在看
國內今年首例漢他病毒症候群現蹤北市 大安區七旬老翁染疫爆併發症逝
台北市今（30）日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年以來首例，為居住大安區70多歲女性，無國內外旅遊史。該名7旬老翁於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。衛福部疾病管制署與台北市府衛生局皆呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法。台北市府衛生局表示，該名漢他病毒症候群本土確定病例，為居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒，於1月6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家，1月8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫並因症狀嚴重入住加護病房，1月13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡，1月22日檢驗確診漢他病毒感染。因應相關染疫個案，台北市府衛生局及環保局已於1月23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作，1月27日已對同住家人採檢，血清檢驗為陰性。1月29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於1月30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。北市衛生局表示，漢他病毒症候群因屬於人畜共通傳染病，傳染途台灣好新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
趕快大掃除！北市傳今年首例「漢他病毒」致死案 七旬翁「發病1週」不幸辭世
即時中心／林耿郁報導年關將近，許多民眾正在展開大掃除，但今（2026）年最好再慎重一些；台北市衛生局宣布，國內出現首起由老鼠傳播的漢他病毒致死案例，這名近期沒有出門旅遊的七旬男性，從出現症狀到身亡僅一週時間，提醒民眾加強滅鼠工作。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
塑膠袋算垃圾還回收？環保局曝「3關鍵」分辨 丟錯恐噴6000元
日常生活中經常會使用到塑膠袋，但你知道使用完之後要怎麼丟嗎？台中市環保局曾提醒，並不是所有的塑膠袋都分到同一類，若是透光、單一材質且乾淨的塑膠袋，可以丟到資源回收，反之則應該當作一般垃圾。若未遵守規定亂丟，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
1天2起! 民眾大掃除亂丟鋰電池 害垃圾車悶燒
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導高雄有民眾發現路邊的垃圾車，後方車斗高高抬起，所有垃圾都宣洩在地，看起來就像吐了出來，仔細一查才發現是因為有民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，而且一個晚上就發生兩起同樣事件。垃圾撒滿路中央，原來是民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，工作人員只能倒出來處理。（圖／民視新聞）垃圾車閃雙黃燈，工作人員在後頭很著急，還有人蹲在地上翻找，只見垃圾車後車斗往上打開，看起來就像吐了出來。目擊民眾：「裝的時候，裝那個垃圾的時候，突然之間就冒煙就整個煙，司機整個趕快把車子前面升高，垃圾掉下來，結果一看是什麼呢，是那個乾電池，垃圾差不多倒掉了將近二分之一。」目擊民眾：「說故障了車斗有用起來，我不知道在幹嘛，所以我聽到嚇一跳，現在還有這種人，很奇怪啊。」狀況發生在新興區復興一路上，垃圾車前來收垃圾時，發現後頭竄出白煙，工作人員緊急讓垃圾車停下，急忙找滅火器跟裝水滅火，最後將車斗內的垃圾，全部倒出路面找起火原因，才發現疑似是鋰電池釀的禍。垃圾撒滿路中央，原來是民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，工作人員只能倒出來處理。（圖／民視新聞）而左營區西陵街，也發生有垃圾車輛清運運時竄出濃煙，肇禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德：「環保局執行垃圾收運時，發生兩起垃圾車冒煙情形，經查均是民眾，未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致，倘查獲未依規定回收分類者，將依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元罰鍰。」歲末年終，家家戶戶都在大掃除，但環保局一天內，就接獲兩起悶燒事件，更提醒民眾，沒按照分類回收，最高可開罰六千元，但開罰事小，就怕一個不小心，造成不可收拾的火勢，後果恐不堪設想。原文出處：鋰電池丟進垃圾車 害垃圾車悶燒 更多民視新聞報導高科大期末考週火警! 鋰電池突爆炸 大批學生驚逃電輔車鋰電池火災近三成 新北消防局籲充電別踩雷殉職勇消「三進火場」摘面罩救人！粉專怒揭奪命關鍵民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
鋰電池釀禍！ 高雄1天2起垃圾車竄火 最高開罰6千
高雄市 / 綜合報導 年關將至，不少民眾大掃除，不過高雄卻一天內發生兩起垃圾車冒煙情形，怎麼一回事？原來是民眾沒有好好分類，將鋰電池棄置垃圾車內，才導致清運過程冒煙起火，好險隨車隊員及時發現滅火，並將垃圾全數倒出來再次確認。環保局提醒，民眾得依規定分類回收，鋰電池必須單獨交給資源回收車輛或是拿到連鎖超商回收，如果說被發現違規，將依法開罰，最高可開罰6000元。垃圾車閃著雙黃燈，停在路旁，車尾突然聚集好幾名身穿背心的隊員，一行人看似有點焦急，沒多久後，其中兩名人員，分別跑到車旁，拿起滅火器，以及裝滿水的桶子，迅速走回車尾，到底怎麼一回事。附近住戶說：「在裝的時候，裝那個垃圾的時候突然之間就冒煙。」原來當時垃圾車，無預警竄出大量濃煙，隨車人員急著滅火，甚至將車斗內的垃圾，全部倒出路面，要找出起火原因，才發現竟然是鋰電池釀的禍。記者VS.附近住戶說：「(所以有找到那個燒起來的電池就對了)對，(所以當那時候大家都滿緊張的喔)對。」原來30日，高雄環保局人員在新興區復興一路，收運垃圾時，疑似民眾沒有做好分類，將鋰電池丟進垃圾車輛，導致起火，好險即時發現將火勢撲滅，可是沒多久後，在左營區西陵街也發生有垃圾車輛，收運時，竄出濃煙情形，而釀禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德說：「相關危險物品務必妥善分類切勿再直接丟入垃圾車中，違反廢棄物清理法裁處1200元至6000元罰鍰。」環保局表示如果沒依照分類回收，最高可開罰6000元，因為鋰電池與常見的行動電源，一旦要丟棄，必須單獨交給資源回收車輛，或是，交給連鎖超商協助回收，否則因為自己的一個舉動，可能就會釀災，讓清潔隊員深陷危險中。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 5 小時前 ・ 57則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 572則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 19則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 105則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 46則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 9 小時前 ・ 25則留言