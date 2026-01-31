北市動物之家鼠患曝！環境現隱憂 議員批「破窗效應」

即時中心／林韋慈報導

近期台北市大安區一名老翁因感染漢他病毒死亡，家周遭捕獲老鼠並驗出陽性，引發社會對鼠患的關注。民眾黨台北市議員陳宥丞昨（30）日指出，位於內湖的動物之家也存在鼠患問題，遛狗區曾發現狗咬死的老鼠屍體，且有志工投訴遭老鼠咬傷。對此，北市動保處表示，將全面改用金屬飼料桶，並增設捕鼠籠加強防治。

陳宥丞表示，動物之家原本應為毛小孩等待新家的安全場所，但長期環境髒亂、鼠患肆虐，老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區出現被狗咬死的老鼠屍體，不僅讓有意認養的民眾退縮，也造成志工受傷，影響收容量能。他指出，這是典型「破窗效應」，環境失序會傳遞「沒人管」訊號，加速環境惡化。

質詢時他也提到除蚤的藥物是多久點一次？台北市動保處回答，一年全部點一次，陳宥丞則表示，實際上應該要一個月一次，是不是因為「藥劑不夠，人力不足？」動保處處長陳英豪表示，其中之一個原因是。

對於鼠患問題，北市動保處回應，動物之家中繼園區鄰近垃圾處理場，鼠患難以完全根除。但從2024年起，已設置100組捕鼠器進行物理捕鼠，定期巡檢並更新飼料，餵食後立即清理環境，以減少老鼠食物來源。同時，在飼料儲藏區及鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠，並全面改為金屬飼料桶以防鼠害。

此外，動保處強調，去年11月，所有收容犬隻已完成寄生蟲預防投藥，並針對感染症狀犬隻加強藥物管理，以保障動物健康。而目前新建動物之家預計於2027年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放將會有完整規劃。





