北市動物園丹頂鶴Big和Kika回家了！ 12/13聽動物保母講古

台北市立動物園丹頂鶴「Big」和「Kika」搬回兩棲爬蟲動物館前的家。為進行頂網更新及場地整修，園方安排牠們暫遷鶴園區。經數月修繕，6月底台灣出生的「哩鶴」率先搬回，11月底Big和Kika也回到翻新的舊家。

丹頂鶴KIKA。（圖／台北市政府）

動物園邀請民眾趁著冬天的涼意，來和丹頂鶴們相見歡。保育員將在12月13日、20日、27日星期六上午11時至11時25分，與民眾分享照顧丹頂鶴的點滴。

丹頂鶴Big。（圖／台北市政府）

Big和Kika在2011年從日本北海道釧路市動物園來到台北市立動物園，藉由跨國的域外保育合作，建立域外保育的衛星族群，同時擔任起國際保育合作大使的任務。2019年台北市立動物園在兩棲爬蟲動物館前方綠地，為丹頂鶴新設置更寬廣的活動場，除了平面空間擴增，活動場陸續種植蘆葦、喬木等以貼近野外自然棲地的樣貌，提供更大的水域空間，讓丹頂鶴可以自行捕食水中魚蝦。

蘆葦也成為丹頂鶴於繁殖季節時，築巢所需的巢材，在2022年終於成功孵育出了丹頂鶴寶寶「哩鶴」。在哩鶴逐漸成長獨立後，就先搬遷到鳥園的鶴園居住，Big與Kika則是持續相伴住在兩爬館前的區域，成為許多遊客來園時必定拜訪的動物之一。

台灣誕生的丹頂鶴哩鶴在6月搬入新家。（圖／台北市政府）

在兩爬館前的丹頂鶴場地使用多年之後，動物園安排Big和Kika也移居到鶴園暫住，以便更換破損頂網及優化戶外活動場。場地更新包括把活動場更新為視覺穿透性更好的不鏽鋼頂網及側網、調整頂網斜度減少落葉堆積以延長使用年限、增加種植高草叢和濕地植物來營造丹頂鶴居住的濕原環境、保留原先室內欄舍空調，另增加室外噴霧降溫設施，讓丹頂鶴更能適應台灣夏天的氣溫。

場地修繕完成後，時序漸漸進入較涼冷的天氣，動物園也安排將Big、Kika移回兩棲爬蟲動物館前翻新後的舊家。民眾可以回到熟悉的地點和丹頂鶴們見面，也可以趁著12月13日、20日、27日星期六上午來聆聽保育員分享照養丹頂鶴的故事

