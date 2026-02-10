北市動物園啟用狐猴新家 保育員講古揭設計巧思

臺北市立動物園為擅於攀爬的狐猴們增設錯落的枝幹

環尾狐猴會在好天氣的時候跳上平臺，享受日光浴

臺北市立動物園兒童動物區在去(2025)年底進行狐猴活動場域的翻新工程，打造可達6公尺的挑高空間，增設許多錯落的枝幹、漂流木，提供擅於攀爬的狐猴更豐富的環境設計。臺北市立動物園表示，2月13日上午11點在兒童動物區的動物行為學院「動物保母講古」活動，保育員將為大家介紹狐猴新家的設計巧思，並觀察牠們如何使用新「家具」。

臺北市立動物園表示，兒童動物區照養著環尾狐猴(Ring-tailed Lemur)、白頸狐猴(Black-and-white Ruffed Lemur)和褐狐猴(Brown Lemur)3種狐猴。2018年為迎接狐猴入住而將活動場打通、擴建，提供一座戶外空中走道讓動物使用。2025年底，基於提升動物福祉規劃，將活動場空間挑高升級至6公尺以上，趁機翻新原本棲架，裝置更多漂流木和錯綜複雜的枝幹，也懸掛許多仿藤蔓水管讓狐猴可以抓握攀爬懸盪，並增設休憩小屋以及平臺，提供棲息於樹上的狐猴多元變化的垂直探索空間。為了維護挑高的空間而設計的工作「貓道」，也成為狐猴平常活動的設施。

臺北市立動物園說明，環尾狐猴是較常在地面探索的物種，牠們的攀爬能力與其他狐猴相比毫不遜色，可以敏捷地在樹枝間上下跳躍、採食。這次居家「挑高後」，在高處也設置可以讓狐猴停棲的小平臺，環尾狐猴會在好天氣的時候跳上平臺，瞇著眼像是在拜日一樣，享受暖洋洋的日光浴。體型稍大的白頸狐猴也喜歡日光浴，會躺臥在小屋裡享受太陽的溫暖，有時還會倒吊攀爬，展現能在樹冠層來去自如的本領。褐狐猴們喜歡棲息在高處，經常窩在一起理毛，因體色和木頭相近相對不容易被發現。這次也嘗試安排鳥類與狐猴跨物種混群，除了原先的灰頸冠鶴外，分別加入黑袖鴿和紅䴉，增加「室友」鄰居，促進物種間的自然行為模式與刺激，讓民眾能觀察動物如何運用空間中不同的分層棲息。

臺北市立動物園表示，2月13日上午11點還有一場過年前的狐猴保母講古，兒童動物區的保育員將和大家分享狐猴的行為豐富化設施與動物福祉設計，大小朋友也可以趁機觀察狐猴們如何與新「家具」互動，展現多樣的探索行為。