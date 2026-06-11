北市動物園小貓熊「奇奇」抵星國 助力域外保育 (圖)

上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...

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