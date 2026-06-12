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即時中心／林韋慈報導

台北市立動物園雄性小貓熊「奇奇」（小名Yaffa）於6月10日晚間啟程前往新加坡，並於11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。園方表示，「奇奇」抵達後很快適應新環境，開始探索並進食，狀態良好。台北市立動物園指出，此次是透過與新加坡動物園進行物種調度合作，希望共同維持東南亞地區瀕危物種域外保育族群的數量與遺傳多樣性。但也有許多喜愛Yaffa的民眾感嘆，沒有事先預告，來不及好好告別。

10歲雄性小貓熊「奇奇」前往新加坡 動物園盼維持遺傳多樣性

園方目前照養12隻小貓熊，其中具繁殖能力的個體，多數來自福州大熊貓研究交流中心的小貓熊「歡歡」與「美可」、「YaYa」後代，而「奇奇」正是「歡歡」與「YaYa」的孩子。為避免近親繁殖並維持族群健康，小貓熊保育計畫會透過國際動物園間交流，安排個體移動與血緣調整。園方表示，這不僅能改善族群年齡結構，也有助於維持遺傳多樣性。

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小貓熊是世界動物園暨水族館協會（WAZA）全球物種管理計畫（GSMP）的保育物種之一。台北動物園參與相關保育工作，此次與新加坡動物園協調後，考量年齡、性別及血緣等因素，安排10歲雄性小貓熊「奇奇」前往新加坡。由於小貓熊個性敏感，保育員事前也花費時間訓練「奇奇」適應運輸箱，確保長途旅程安全順利。

網友感嘆太突然 來不及送別

園方表示，除了此次「奇奇」赴新加坡外，園方近期也與上海動物園交換引進2隻小貓熊，今年3月更自日本旭山動物園引進雌性小貓熊「茜茜」，盼透過跨國合作延續小貓熊保育成果。許多民眾得知消息後，紛紛在網上感嘆太突然，表示已經落地了才知道「奇奇」被送走。

有網友表示，「今天看到消息，他被送去新加坡了。好突然，無聲無息的。一陣子沒見，再次看到關於他的消息是已落地抵達新加坡了」，也有人感嘆相較於中國來的小貓熊大肆宣傳，台灣的小貓熊卻沒有預告沒有送別，讓喜愛Yaffa的民眾無法再次見到與拍拍照，只能期待Yaffa健康平安，再到新加坡探望。













原文出處：快新聞／北市動物園小貓熊「奇奇」赴新加坡 網友不捨：沒預告來不及告別

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