北市動物園弓角羚羊寶寶初登場 保育員挑燈餵奶改演「代間教育」

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。（台北市立動物園提供）

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。園方表示，然而羚羊媽媽為初次生產，對於羚羊寶寶的到來感到極度慌張，並未展現育幼行為，在經過審慎評估後，動物園決定啟動人工哺育機制，由保育員接手擔任起保母，負責哺育弓角羚羊寶寶的任務，羚羊寶寶目前進食的狀態也相當穩定，也會和鄰居阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打打招呼。

園方表示，剛出生的弓角羚羊寶寶需要密集照料，保育員們為了餵養羚羊寶寶，得輪班從大清早到深夜挑燈餵奶，但想要人工哺育弓角羚羊寶寶其實並不容易，如果將奶嘴正對羚羊寶寶口部，牠會撇過頭不喝，得從嘴巴側邊餵奶才能激發寶寶展現類似咀嚼的擠奶動作來喝奶。

廣告 廣告

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。（台北市立動物園提供）

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。（台北市立動物園提供）

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。（台北市立動物園提供）

在平安夜來臨前，台北市立動物園宣布溫馨的喜訊，弓角羚羊家族在今年12月10日誕生了1隻雄性小羚羊。（台北市立動物園提供）

園方表示，久未接手人工哺育的保育員們也得先一步步「照書養」，參考過去羚羊哺育研究資料以及園內的實際經驗，來調整羚羊寶寶喝奶時的姿勢，以確保奶水能讓羚羊寶寶順暢喝下吸收，之後還得教羚羊寶寶離乳吃草，人工哺育處處是學問，一點也馬虎不得。

為了讓弓角羚羊寶寶熟悉同伴的存在，園方說，保育員會在陽光普照的日子，帶牠在戶外曬曬太陽，和鄰居阿公阿嬤、叔伯阿姨羚羊們打打招呼，羚羊寶寶對其他羊的叫聲、氣味會有所反應，還會主動靠近羚羊爺爺好奇地觀察牠吃草，甚至一度想討奶喝，把羚羊爺爺嚇了一跳，或許日後還可以跟著羚羊長輩們學習如何進食草料，可以說是種另類的「代間教育」。

園方表示，這2隻祖孫輩的羚羊目前彼此互動良好，或許過一陣子羚羊寶寶還可以跟著其他羚羊長輩們學習如何進食草料，為離乳做準備，希望這特別的「代間教育」可以幫助羚羊寶寶，在保育員的拉拔長大後更順利地融入群體，早日與遊客們在活動場相見。

更多中時新聞網報導

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜

長照3.0 擬設中繼站醫照整合

2025十大娛樂新聞回顧》顏正國癌逝跌宕人生落幕