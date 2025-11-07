北市動物園收容3石虎 曾遭非法捕捉、遇陷阱害截肢 辛酸故事曝

台北市立動物園迎來石虎新居民「捲心餅」、「平平」和「阿給」，圖為「捲心餅」。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

台北市立動物園迎來石虎新居民「捲心餅」、「平平」和「阿給」，園方表示，3位新成員都來自和農業部林業與自然保育署合作的野生動物救傷收容計畫，是經過評估後不適合野放而收容的石虎，也是建立石虎域外保育族群的重要成員，更各自有著不同的背景故事。

「捲心餅」因中陷阱受傷失去在野外獨立生存的能力，只能回到台北市立動物園收容。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

2024年出生的雄性石虎「捲心餅」是透過農業部林保署野生動物救傷收容計畫，來到動物園內的石虎「春捲」的後代，在4個月大後與同胎的石虎「捲心麵」前往位於南投的生物多樣性研究所做野放訓練後野放，然而「捲心餅」因中陷阱受傷被發現，儘管被及時救治卻必須將左前肢截肢，從此失去在野外獨立生存的能力，只能回到北市動物園收容，擔負起保育大使重任，希望透過台灣動物區石虎的故事向民眾傳達野外石虎族群的艱難處境。

「平平」在野外誤中獸鋏，最終也因傷重須截肢無法野放。（台北市立動物園提供／張珈瑄台北傳真）

「捲心餅」的故事並非單一事件，其鄰居石虎「平平」也是在台中市太平誤中獸鋏，最終也因傷重須截肢無法野放；石虎「阿給」則是在非石虎分布區的淡水被發現，研判可能曾遭非法捕捉飼養，喪失野外應有的警覺性，同樣只能進入收容體系。園方說，這些案例共同突顯石虎在野外所面臨的致命威脅，其中包含棲地消失、路殺、非法陷阱等，而野外遊蕩動物的滋擾更讓牠們的命運雪上加霜。

動物園指出，石虎「捲心餅」經過野放訓練又在野外生活過，對人類的緊戒心較高，即使度過1個多月的檢疫與適應期，在戶外活動場的「捲心餅」依然不太喜歡人們的視線，會把自己藏得嚴嚴實實，由於動物會依照自己意願待在相對安全舒適的位置，所以遊客通常只要多點耐心，仔細觀察就可以發現牠們；民眾在觀察石虎時，務必降低說話音量、放輕腳步、也不要出聲逗弄動物，盡可能不打擾到動物才有機會看到動物現身。

