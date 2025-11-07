北市動物園添3救傷石虎 籲遊客安靜觀察勿打擾

（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市立動物園近期入住3隻石虎「捲心餅」「平平」和「阿給」，園方表示，這幾位新住戶都是救傷收容入園，提醒遊客到台灣動物區時降低音量、避免打擾，才有機會看到牠們現身。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，台灣動物區的新住戶「捲心餅」「平平」和「阿給」都是透過農業部林業及自然保育署野生動物救傷收容計畫入園，儘管被評估為不適合野放，仍是建立石虎域外保育族群的重要成員。

動物園介紹，「捲心餅」的媽媽是同樣被救傷收容的「春捲」，牠在去年7月滿4個月大時，就與同胎的「捲心麵」前往南投訓練，並在結訓後野放回大自然。

然而，「捲心餅」不久後就因中陷阱受傷被發現，必須將左前肢截肢才能保命，從此失去在野外獨立生存的能力。

動物園說，「平平」同樣是誤中獸鋏而傷重截肢，「阿給」則是在非石虎分布區的淡水被發現，研判可能曾非法捕捉飼養，喪失在野外應有的警覺性，只能進入收容體系。

動物園表示，即便無法回到原生地，3隻石虎將作為保育大使，透過自己的生命故事，向民眾傳遞石虎在野外的艱難處境與威脅。提醒遊客，拜訪牠們時務必降低音量、放輕腳步、避免打擾，才有機會看到牠們現身。（編輯：張銘坤）1141107