北市動物園狐猴享受冬日暖陽 展可愛姿態超吸睛

（中央社記者陳昱婷台北16日電）台北市立動物園的狐猴們近期爭相享受冬日暖陽，環尾狐猴會面向太陽坐著，彷彿在冥想；白頸狐猴喜歡攤開四肢，以「大」字形躺臥；褐狐猴會找同伴互蓋尾巴，組成一顆毛球。

台北市立動物園今天發布新聞稿，分享3種狐猴曬日光浴姿態，環尾狐猴因腹部毛髮相較背部稀疏，總是以坐姿享受陽光，有時還會舒展前肢、將頭上仰或將雙臂舉起，彷彿在打坐、冥想，樣子非常具有儀式感。

動物園說，白頸狐猴走慵懶風格，會躺在草地上，以「大」字形攤開四肢，讓胸口和腹部都曬到溫暖陽光，有時還會微微眯起眼睛。褐狐猴則喜歡在高處曬太陽，還會與同伴「團抱取暖」，將長尾巴蓋在彼此身上，形成巨大毛球。

動物園表示，園內目前照養環尾狐猴、白頸狐猴、褐狐猴3種狐猴，即便是哺乳類動物，對於來自馬達加斯加熱帶森林的牠們來說，在溫差變化明顯的台灣能享受日光浴仍是冬天難得享受，可藉此調節體溫、節省能量消耗。（編輯：龍柏安）1150116