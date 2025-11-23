北市動物園生態「Zoo跑」 野性再現

記者張翔程／臺北報導

臺北市立動物園與臺北市體育總會昨日在動物園區舉辦「111週年『生生不息』公益生態Zoo跑」活動，沿著動物園不對外開放的環園作業道路環繞1圈，途經可沿路觀察動物園周邊保留的自然景色。

路跑以臺北市立動物園建園111週年園慶「野性再現Rewilding」概念，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體驗一起成為野生動物在淺山環境奔跑的感覺，部分路跑活動報名費用也將用於支持動物園野生動物保育計畫，透過路跑活動一起為保育野生動物盡一分力。

廣告 廣告

公益生態Zoo跑以「Run for Rewilding為野性再現而跑」為概念，路線從大門廣場開跑，沿環園道路經過非洲動物區和鳥園一路到溫帶動物區，再從生態池返回順著熱帶雨林區後方回到臺灣動物區，路線多為平常民眾只能搭乘遊園列車經過的地方，增添許多好奇與驚喜。

低海拔與淺山地區是人們與野生動物活動高度重疊的範圍，在人為活動之際保留與營造綠地，仍能適時發揮動物所需的生態棲地功能，公益生態Zoo跑也讓跑者有機會在途中觀察周遭的動植物相，遠眺園方為野生動物維持的淺山環境。

路跑以臺北市立動物園建園111週年園慶「野性再現Rewilding」概念。（臺北市立動物園提供）